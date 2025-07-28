Halkın enflasyon endişesi Şimşek'in gündemine giremedi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu’nda vatandaşın enflasyon beklentisindeki yükselişi görmezden gelerek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

HALKIN ENFLASYON MEMNUNİYETSİZLİĞİ GİZLENDİ

Sosyal medya üzerinden yayınladığı değerlendirmede, Merkez Bankası verilerine göre, temmuzda halkın enflasyon beklentisinin 1,5 puan artarak yüzde 54,5’e yükseldiği verisine değinmeyen Şimşek, "Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TCMB VERİSİ NE SÖYLÜYOR?

TCMB raporunda bir diğer önemli veri ise, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranının yüzde 26,6 seviyesine gerilemesi oldu. Bu oran Haziran 2025’te yüzde 30,7 iken, Temmuz ayında 4,1 puanlık düşüş gösterdi. Bu durum, vatandaşların fiyat istikrarına olan güveninde bir azalma olduğuna işaret etti.