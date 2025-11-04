Halkın evlatları yalnız değildir

Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde palalı bir grubun öğrencilere saldırması ve bir öğrencinin başından yaralanması ile ilgili Devrimci 78’liler Federasyonu açıklama yaptı. "Halkın evlatları yalnız değildir" başlıklı açıklamada, Hacettepe’nin, Dil Tarih’in ve diğer üniversitelerin aydınlık gençlerine yönelik saldırılara karşı dayanışmayı büyütme çağrısı yapıldı.

Devrimci 78’liler Federasyonu, "Tüm aileleri, üniversite bileşenlerini, demokratik kitle örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi dayanışma eylemlerine katılmaya, bu gençlere yalnız olmadıklarını hissettirmeye davet ediyoruz. Unutmayalım: Birlikteysek güçlüyüz! Dayanışırsak büyürüz! Gençler yalnız değil! Halkın evlatları yalnız değildir!” dedi.