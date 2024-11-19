Halkın gerçek gündemi açlık

Siyaset sahnesi “çözüm” tartışmalarına odaklanırken halkın gündemi yine değişmedi. MAK Danışmanlık, belediyelere kayyım atamaları sonrası yaptığı anket çalışmasının sonucunu açıkladı. Ankete göre, CHP birinci parti konumunu sürdürse de AKP farkı kapattı. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranının yüzde 28 çıkması da dikkat çekti. Araştırmada en dikkat çeken sorun ise ekonomi oldu. Halkın beredeyse yarısının gıda ve temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılamakta zorlandığını gösterdi.

MAK Araştırma, 2-12 Kasım tarihleri arasında 44 ilde 3 bin 200 katılımcıyla anket çalışması yaptı. Yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen anket, protest seçmenlerin sayısının son dönemde hızla yükseldiğini ortaya koydu.

Ankete göre, yüzde 58’lik kesim ekonomiden memnun olmadığını belirtirken, memnun olanların oranı yüzde 34 oldu. "Ekonomik olarak en çok hangi durum sizi zorlamaktadır" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 41’le ilk sırada ‘gıda ve temel ihtiyaçlara erişim’in ilk sırada yer alması, anketin ortaya koyduğu bir başka çarpıcı veri oldu. Barınma masraflarını karşılamak diyenlerin yüzde 20, eğitim masraflarını karşılamak diyenler yüzde 14, sağlık hizmetlerini karşılamak diyenler yüzde 11, sosyal ihtiyaçlar diyenler yüzde 5 oldu.

GÖRÜŞME OLUMLU KARŞILANMADI

Anket katılımcılarının yüzde 88’i ‘Türk-Kürt kardeştir’ seçeneğini işaretledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesini doğru bulmayanlar çoğunlukta yer aldı. Doğru bulmayanların oranı yüzde 43 olurken, doğru bulduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 38 olarak kayda geçti.

Anket katılımcılarının yüzde 50’si, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki Kürt politikasına yönelik açıklamalarını desteklemediğini, yüzde 38’i ise desteklediğini belirtti. Aynı soru sadece CHP seçmenine de yöneltildi ve yüzde 62 desteklediğini ifade etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasına yönelik görüşler ise birbirine yakın çıktı. Ankete göre, yüzde 29 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. AKP ile oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 28. DEM Parti ve MHP’nin oy oranı yüzde 7 olarak ölçüldü. Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 6 oy oranına sahip olduğu görüldü. MAK Araştırma’nın temmuz ayındaki anketinde CHP’nin oy oranı yüzde 31,2, AKP yüzde 30 olarak ölçülmüştü.