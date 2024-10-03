Halkın gözü gerçek muhalefeti arıyor

POLİTİKA SERVİSİ

Saray rejimi her alanda ülkeyi krizlere mahkûm ederken muhalefetin tutumu tartışma yaratıyor. İktidar, baskının dozunu her geçen gün artırırken, Meclis açılışında yaşananlar “normalleşme-yumuşama” beklentilerinin sürdüğünü ortaya koydu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'yi 'Ayağınızı denk alın' sözleriyle tehdit ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşması, Özel'in talimatıyla çoğu CHP'li vekilin Erdoğan'ı ayakta karşılaması tepki çekti. Kısa sürede gündem olan o anlara dair konuşan Özgür Özel ise, "Normalleşme adımlarının ne partime zararı var ne ülkeme zararı var" dedi.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Meclis'te Bahçeli ile tokalaşmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakırhan, "Türkiye'de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin gelmesi de son derece normaldi" ifadelerini kullandı. 31 Mart yerel seçimlerin bu yana devam eden ‘normalleşme-yumuşama’ tartışması, seçimden başarıyla çıkmasına rağmen muhalefetin kredisini tüketme riski taşıyor. CHP Lideri Özel, ülkeye ve partime zararı yok dese de kamuoyu yoklamaları, yüksek oranda bir seçmen kitlesinin ülkede muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğünü gösteriyor

MetroPOLL Araştırma’nın son anketine göre “Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu” düşünenlerin oranı yüzde 72, olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak belirlendi. Üstelik CHP ve İYİ Partililerin yüzde 75’i, MHP’lilerin yüzde 72’si, DEM Partililerin yüzde 81,4’ü ülkede muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğünü ortaya çıktı. AKP’lilerin yüzde 65,8’i bu görüşü paylaşırken CHP’lilerin yüzde 25’i ise bir muhalefet boşluğu olmadığını kanısında. Bu oran AKP’de yüzde 26,2, MHP’lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23,9, DEM Partilerde yüzde 14 olarak belirlendi.

DOĞU İLLERİNDE DE DURUM DEĞİŞMEDİ

Dikkat çeken bir başka araştırma ise Kürt illerinde gerçekleşti. Kamuoyu araştırma şirketi Spectrum House, 4-23 Eylül tarihleri arasında 13 ilde “Kürt Seçmenlerin Türkiye’deki Siyasi İttifaklara Yönelik Algı, Tutum ve Beklentiler” raporunu yayımladı. Raporun en dikkat çeken noktalarından biri de “Türkiye’deki muhalefet partilerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu oldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 15,1’i “çok başarısız” olmak üzere toplam yüzde 58’i “başarısız” yanıtını verdi. Yüzde 3,7 “çok başarılı” olmak üzere toplam 22,1’i “başarılı” bulduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 19,9’u ise “ne başarılı ne başarısız bulduklarını” belirtti.

Spectrum House’un araştırmasında iktidarın politikalarından ve sistemden duyulan memnuniyetsizlik de ölçüldü.

Katılımcılara, “Türkiye’de başkanlık sistemi devam etmeli mi, yoksa Türkiye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile mi yönetilmeli?” diye de soruldu. Katılımcılar arasından “Türkiye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yönetilmeli” yanıtını verenlerin oranı yüzde 65,1, “Başkanlık Sistemi ile devam edilmeli” yanıtını verenlerin oranı yüzde 19,5, “kararsız” olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

Araştırmada “Başkanlık sistemini ne derece başarılı buluyorsunuz?” sorusu da soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 61,4’ü “Başkanlık Sistemini başarısız” dedi. Başarısız diyenler yüzde 32,8, çok başarısız diyenler yüzde 28,6 oldu. Yüzde 21,1’i başarılı olarak gördüğünü belirtti. Bu oranın yüzde 15,3 başarılı, yüzde 5,8 ise çok başarılı bulduğunu belirtirken ne başarılı ne başarısız yanıtını verenlerin oranı yüzde 17,5 olarak gerçekleşti.

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CHP VE DEM SEÇMENİ İTTİFAKA SICAK

Spectrum House’un raporunda “DEM Parti’nin önümüzdeki seçimlerde hangi partilerle ittifak yapmasını istersiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 38,2’si CHP, yüzde 10,9’u AKP, yüzde 9,3’ü TİP, yüzde 3’ü Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,9’u Hüda Par, yüzde 1,6’sı Deva Partisi, yüzde 1,3’ü MHP, yüzde 1,2’si İYİ Parti, yüzde 0,7’si Gelecek Partisi yanıtını verdi. “Yapılmasını istemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 30,1 oldu. “DEM Parti’nin önümüzdeki seçimlerde hangi partilerle ittifak yapmasını istersiniz” sorusu bölge bazlı değerlendirildiğinde Kürt illerinde “CHP ile ittifak yapılsın” diyenlerin oranı yüzde 36, “ittifak yapılmasın” diyenler yüzde 34,3, “AKP ile ittifak yapılsın” diyenler yüzde 11,5 olarak ölçüldü. “CHP ve DEM Parti’nin gelecek seçimlerde birlikte hareket etmesini nasıl değerlendirirsiniz” sorusu siyasi parti tercihlerine göre değerlendirildiğinde CHP’li katılımcıların yüzde 59’u olumlu, yüzde 16,1’i çok olumlu, yüzde 11,2’si olumsuz, yüzde 4,3’ü ise çok olumsuz yanıtlarını verdi. DEM Parti’ye (HDP / Yeşil Sol Parti) oy verenlerin yüzde 52,1’i olumlu, yüzde 17,2’si çok olumlu, yüzde 16,2’si olumsuz, yüzde 4,9’u çok olumsuz, yüzde 9,6’sı ise kararsızım yanıtlarını verdi.