Halkın gündemi Saray’ı panikletti

Politika Servisi

Her geçen gün derinleşen yoksulluğu ve halkın geçim sıkıntısına bağlı yakıcı sorunlarını görünmez kılmak isteyen iktidar gündemi kendisi belirlemeye çalışıyor. İşsizlik, açlık, artan kiralar, gıda fiyatları, emekli aylıkları, asgari ücret gibi temel konuların konuşulmasını istemeyen Saray yönetimi, bu başlıklardan biri gündeme gelince adeta panikliyor. Buldukları her kürsüde pembe bir tablo çizen, halktan biraz daha sabır isteyen, bölgede kahramanlık destanları anlatan, ayak oyunlarıyla siyaseti konsolide etmeye çalışan rejimin zayıf karnı halkın asıl sorunlarına karşı ses çıkarması.

Son dönem halkın acil çözüm aradığı gündemlere ilişkin eleştirel çıkışlar yapan AKP’liler Saray’da rahatsızlık yarattı. Emekli aylığını yeterli bulan, “ben de milletvekili maaşıyla geçinemiyorum” diyen, “emeklilerin sorunlarıyla şartlar müsait olduğunda ilgileniriz” ifadelerini vekiller iktidarın maskesini düşürürken geniş kitlelerin de yoğun tepkisini çekti. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Ordu’da emeklilere simidi ikiye bölerek ikram etmesi gündem oldu. Görüntüler sosyal medyada “Geçinemeyene yarım simit” tepkisiyle paylaşıldı. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Gabar’dan çıkacak petrolün emeklilere refah payı olarak yansıyacğını söyledi.

SARAY RAHATSIZ

Son birkaç günde iktidar cephesinde paniğe neden olan çıkışları hatırlayalım:

• CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, aylıklarına zam isteyen emeklileri jeopolitik riskleri gerekçe göstererek eleştirdi. Çakır’ın “20 bin TL mi emekli aylığı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun! O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye’de elini koyan, Türkiye’de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!” dedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır’ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve parti yönetiminin de bu açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade etti.

• AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetin emeklilerin yaşadığı sorunları samimi biçimde ele almadığını savunarak, “Emeklilerle ilgili meseleleri popüler bir başlık olarak görüyorlar. ‘Buradan ne kadar reyting, ne kadar tweet çıkar’ hesabı yapıyorlar” dedi. Zengin’in ayrıca "Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz, en çok oy aldığımız kitle garibanlar, haklarını bize helal etsinler" sözleri de kamuoyunun yoğun tepkisini çekti.

• AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekilliği maaşının yeterli olmadığını savunarak, "Bir milletvekili aldığı maaşın en az 1,5-2 katı harcama yapıyor" dedi. Özcan, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Şöyle söyleyeyim: Ben emekli aylığımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et.”

• MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, “Çay yetmiyor kardeşim! Çayı kaybediyoruz, Rize’yi kaybediyoruz. Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder” dedi. Alkan, “Anam bana diyor ki, ‘Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız’. Ne diyeyim anama? ‘Haklısın ana’ diyorum” ifadelerini kullandı.