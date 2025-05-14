Halkın gündemi yargı ve ekonomi

Politika Servisi

İktidarın gündem belirleme çabalarına rağmen Nisan ayında ülkenin en önemli gündemi Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devam etmesi, gençlerin tutuklanması ve ekonomik kriz oldu. İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi Nisan 2025 Raporu, 22-29 Nisan 2025 tarihleri arasında 752 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

EKONOMİ VE HUKUKSUZLUK

Hazırlanan raporda katılımcılara ev içi gündemleri soruldu. Katılımcıların yüzde 33,5’i evlerinde en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve protestolara katılan öğrencilerin tutuklanmasının; yüzde 22,9’u ise ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Üçüncü sırada ise yüzde 19,9 ile 23 Nisan günü gerçekleşen deprem yer aldı.

23 NİSAN DEPREMİ

Katılımcıların yüzde 40’ı Nisan ayında İstanbul’da gerçekleşen depremi İstanbul’un en önemli gündemi olarak gördüğünü belirtti. İkinci sırada yüzde 36,7 ile Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve protestolara katılan öğrencilerin tutuklanması, üçüncü sırada ise yüzde 15,1 ile Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı’nın etrafına konut inşaatına başlanması yer aldı.

Katılımcıların yüzde 62’si Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamı ve protestolara katılan öğrencilerin tutuklanmasının konuşulduğunu belirtirken, ikinci sırada yüzde 7,9 ile Amerika’nın dünya ülkelerine uyguladığı gümrük vergileri, üçüncü sırada ise yüzde 5,5 ile Türkiye genelinde uygulanan ekonomik boykotun konuşulduğunu belirtti.

23 Nisan’daki depremin ardından katılımcıların yüzde 5,9’u yaşadığı bölgede deprem sonrası resmi toplanma alanının yerini bildiğini, yüzde 44,1’i ise resmi toplanma alanının yerini bilmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 79,2’si olası İstanbul Depremi sebebiyle kendisi ve ailesi hakkında endişeli olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 81,1’i maddi koşulları el verdiği taktirde deprem açısından daha güvenli bir konuta çıkmak istediğini belirtti.

EKONOMİK BEKLENTİ

Katılımcıların yalnızca yüzde 19,2’si Türkiye ekonomisinin yakın gelecekte iyileşeceğine inandığını belirtti. Kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22,7’de kaldı. İş arayan ya da öğrenci olan katılımcıların yüzde 35,3’ü yakın zamanda iş bulabileceğini düşünürken, yüzde 36,8’i bunun mümkün olmadığını belirtti. Kararsız olanların oranı ise yüzde 27,9 olarak ölçüldü.

STRES SEVİYESİ 7,5

İstanbulluların stres seviyesi 7,5; mutluluk seviyesi 4,3 olarak ölçüldü. Katılımcılara Nisan ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,5 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 7,5 olarak ölçüldü. Nisan ayındaki yaşam memnuniyeti 4,1 olurken, mutluluk seviyesi ise 4,3 olarak ölçüldü.

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ERDOĞAN’A ZAFER KAZANDIRMAZ

Yöneylem Araştırma’nın son anketine göre, PKK’nın silah bırakmasıyla başlayan sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden seçim zaferi kazandıracağına inananların oranı %39’da kalırken, inanmayanlar yüzde 45’i buluyor. Siyaset bilimci Derya Kömürcü “Süreç, kerameti kendinden menkul kehanetlerle değil, halkın sağduyusuyla değerlendirilmeli” diyor. Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre Yöneylem Araştırma tarafından yayımlanan anket verileri, dikkat çekti.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 21,2’si sürecin sonunda Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine “katıldığını”, yüzde 17,5’i ise “tamamen katıldığını” belirtti. Buna karşılık, yüzde 24,5 “hiç katılmadığını”, yüzde 20,2 “katılmadığını” ifade etti. Kararsızlar ve “bilmiyorum” diyenlerin oranı ise toplamda yüzde 16,6’ya ulaşıyor. Böylece Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inananların toplamı yüzde 38,7’de kalırken, inanmayanlar yüzde 44,7 ile daha yüksek bir oranda.

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ÇOĞUNLUĞUN TERCİHİ ERKEN SEÇİM

Muhalefet her fırsatta erken seçim çağrısı yaparken SERAR Araştırma’nın 2-5 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 10 seçmen üzerinde yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre halkın yaklaşık yüzde 60’ı erken seçim istediğini dile getirdi. İstemeyenlerin oranı yüzde 36’da kalırken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 4 civarında.