Halkın hem parasını hem canını alıyorlar

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesi hem yurttaşın cebine hem de canına kast ediyor. İzmir’de yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetti. EMO, yaşanan faciaya ilişkin, “Kablolarda izolasyon hatası var” tespitinde bulundu.

HABER MERKEZİ

Mardin ve Diyabakır’da neden olduğu yangınlar nedeniyle eleştirilen elektrik dağım şirketleri İzmir’de de felakete yol açtı.

İzmir’de önceki gün etkili olan sağanak sırasında yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz hayatını kaybetti. Savcılık büyük felaketin yaşandığı yerden inceleme başlatırken bölgedeki mazgalların açılıp, elektrik kaçağın nedenini araştırılması içinde çalışma yapıldığı bildirildi. Daha önce ulusal ve yerel basında konuya ilişkin uyarıların yapıldığı ancak yetkililerin kulak asmadığı anlaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 18.00 sıralarında İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz de akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar Öktemay ve Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

İki kişinin akıma kapılıp öldüğü yerin yakınında restoran işleten Ahmet Güner, "Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durum anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta. Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.

ŞİRKET SORUMLULUK ALMADI

İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin akıma kapılıp ölümüyle ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İYapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

UYARILARA KULAK TIKANDI

Ege Telgraf gazetesinde konuya ilişkin ‘Çözüm için illa biri mi ölmeli’ başlıklı habere imza atıldı. Muhabir Utkucan Akbaş uyarılara rağmen iki kişinin göz göre göre öldüğünü belirtti. Akbaş,” Alsancak’ta 2 insanımızın canına mal olan elektrik kaçağıyla ilgili haber yapmış, yıllar önce uyarmıştım. Yetkililer alanı kazmış, sorunu giderdiğini söylemişti oysa. Yazık, bu ülkenin insanının canı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

‘İZOLASYON HATASI’

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi yazılı açıklama yaptı. Alsancak`ta yaşanan facia, elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, “Özelleştirme sonrası ilimizdeki elektrik şebekesini devralan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bölgeyi yeraltı kablolarını bir süre yer üstüne taşıyarak enerjilendirebildi. O dönem trafo merkezleriyle dağıtım panoları, dağıtım panoları ile binalar arasındaki besleme kablolarına yapılan ekler incelenmelidir. Bölgede acilen varsa uygun olmayan kabloların değiştirilmesi ve taşkında hasar alan trafo merkezleri ile dağıtım panoların yenilenmesi için çalışma başlatılmalıdır” denildi.

Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi’nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenen açıklamada, “Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit ederek, gidermek için göreve çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şunlar dile getirildi: “Kalıcı çözüm için üretimden, dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır. Geçiş sürecinde ise kamu kaynaklarının sonu belirsiz bir biçimde özel sektöre kaynak transfer edilmesi yerine kamulaştırma işlemlerini yürütecek Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı kurulmalıdır.”