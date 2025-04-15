Halkın iklim kanununu istiyoruz!

HABER MERKEZİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Karbon Zirvesi, yaşam savunucuları tarafından protesto edildi.

Üniversite önünde toplanan yaşam savunucuları "İklim ticaret kanunu değil halkın iklim kanunu istiyoruz" yazılı pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"BU, DOĞAYI KORUMAK DEĞİL; KİRLETMEYİ MEŞRULAŞTIRMAK"

Açıklamayı okuyan Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemre Nayır, "Sermayenin ve işbirlikçi iktidarların uyguladığı ‘yeşil’ politikalar aslında doğayı, insanı ve hayvanları daha da fazla sömürmenin yollarıdır. Karbon ticareti, soluduğumuz havayı metalaştırmak; doğayı kirletmeyi yasal ve ticari hale getirmektir. Şirketler ormanları satın alarak fosil yakıt kullanımına devam ederken, doğaya zarar verme haklarını satın alabiliyor. Bu, doğayı korumak değil; kirletmeyi meşrulaştırmaktır" diye konuşu.

Nayır açıklamaya şu şekilde devam etti: "İklim politikası adı altında yapılanlar aslında yoksulluğu derinleştiriyor. Kuraklıkta ilk susuz kalan köylüler, yangında evini ilk kaybeden emekçiler, selde ölen işçiler oluyor. Bu bir tesadüf değil, sermaye odaklı politikaların sonucudur.

Ama biz susmayacağız! Üniversitelerde boykotlarla, sokaklarda direnişle mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizi baskıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla susturamadılar. Örgütlü bir halkın karşısında hiçbir iktidar duramaz. Çünkü biz birleşirsek, bu düzeni değiştirebiliriz. Mücadeleye devam!"