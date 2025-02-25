Halkın iradesine darbe vuruluyor

Politika Servisi

İktidar, muhalefet üzerindeki baskıyı gün geçtikçe artırıyor. Kars’ın DEM Partili Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılarak, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın ‘‘silahlı terör örgütüne üye olma’’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Mehmet Alkan

YOLSUZLUK DÜZENİNİ BOZDUĞU İÇİN HEDEFTE

20 Şubat’ta Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan’a yargılandığı davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, kararın ardından belediye binası ise polis ablukasına alınmıştı. Kars Valiliği tarafından kentte 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edilirken, Kağızman ilçesine giden bütün yollarda kontrol noktaları kurulmuştu.

DEM Parti’den Kars’ın Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, ‘‘Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor’’ ifadesi kullanıldı.

DEM Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın görevden uzaklaştırılıp, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın görevlendirilmesine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘‘Halkın iradesinden korkanlar yine devrede! Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyum, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır. Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyum gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek!

BU POLİTİKADAN HEMEN VAZGEÇİN

Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz! Kayyum düzeni çökecek, halk kazanacak!’’ DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan kayyum atamasını, ‘‘Kayyum düzeni adeta bir mizansen gibi işliyor. Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçiyor.’’ sözleriyle eleştirdi.

Bakırhan, ‘‘31 Mart’ta, tüm sandık hilelerine rağmen kazandığımız belediyeleri hazmedemeyen AKP iktidarı, üç dönemdir sürdürdüğü kayyum politikasından vazgeçmiyor. Halkın iradesini yok sayarak bir utanca imza atanlar, şimdi de Kağızman Belediyemize kayyum atadı’’ ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp da tepki gösterdi. Bulut ‘‘İktidar, kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu’’ ifadesini kullanırken Alp ‘‘Kayyum darbedir, halk iradesinin gaspıdır’’ dedi.

∗∗∗

CHP’Lİ AYDIN’A SİYASİ YASAK TALEBİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Cem Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Cem Aydın

Aydın’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamaları yöneltildi. Hazırlanan iddianame kabul edildi. Aydın’ın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Cem Aydın, 30 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. Aydın’ın iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

∗∗∗

KAYYUM SAYISI 12’YE ÇIKTI

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerden bu yana kayyum atanan belediye sayısı 12’ye çıktı. Bakanlık, 3 Haziran’da Hakkari Belediyesi’ne kayyum atadı. CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Özer’in yerine 31 Ekim’de İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. 4 Kasım’da DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Urfa’nın Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Kayyum atamaları, 22 Kasım’da devam etti. DEM Partili Dersim Belediyesi ile CHP’li Ovacık Belediyesi’ne kayyum atandı. 29 Kasım’da Van’ın Bahçesaray Belediyesi’ne, 14 Ocak’ta Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne, 29 Ocak’ta Siirt’e, 11 Şubat’ta ise Van’a kayyum atandı.