Halkın iradesine sahip çıkalım

Haber Merkezi

Hakkari Belediyesine atanan kayyumun ardından irade gaspına karşı bugün ‘Belediyeler halkındır gaspa izin vermeyeceğiz’ sloganıyla bir miting düzenlenecek.

Miting öncesi başlatılan “Demokrasi Yürüyüşü” ise üçüncü gününde tamamlandı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde üç gün önce başlatılan yürüyüş, önceki gün Yüksekova ilçe merkezi ve Çukurca merkez ve köylerinde devam etti. Son günde de "Demokrasi Yürüyüşü" ekibi Hakkari merkezine vardı.

Yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, milletvekilleri ile yurttaşlar katıldı.

SUÇLU AKP-MHP İKTİDARI

Esnaf ziyaretinde konuşan Uçar, “Bizi suçlu gösteriyorlar ama en büyük suçlu AKP-MHP iktidarıdır. Bu partiler grup toplantısı değil, tehdit toplantısı yapıyorlar. Hiçbir arkadaşımız suçlu değil. Bize verilen cezalar AKP’nin Kürt sorunu ve inkârının vesikasıdır” dedi.

Tekser Mahallesi'nde bulunan kentin girişindeki otogar alanında düzenlenecek miting saat 15.00’de başlayacak.

Miting çalışmalarında yer alan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise kayyum politikasının 100 yıllık inkâr politikalarının devamı olduğunu söyledi. Altın, "AKP sınırda ne kadar güç sahibi olursa Kürt'e karşı savaşta da o kadar güçlü olacağını sanıyor. Bu nedenle de kayyım için Hakkari seçildi" diye kaydetti.

13 Haziran’da yapacakları mitingin önemine değinen Altın, "Herkesi kayyum uygulamalarına ve Kürt’ü yok sayanlara karşı mitinge davet ediyorum" çağrısı yaptı.

Öte yandan ülkenin birçok bölgesinden de kayyuma karşı yapılacak mitinge katılmak için çok sayıda yurttaş yola çıktı. Mitinge yoğun katılım beklenirken Van, Bitlis, Diyarbakır başta olmak üzere hazırlıklar sürüyor.

Van’da kayyuma tepki gösteren yurttaşlardan Sıddık Aydemir, kayyum atamasını “hukuk dışı” nitelendirdi. Aydemir, “Her defasında bu halkın iradesi gasp ediliyor. Bunu tanımıyor ve direnmeye de devam edeceğiz. Hakkari’de yapılacak mitinge tüm halkımız katılım sağlamalıdır” dedi.

ALANLARDA BULUŞALIM

Seçim sonuçlarına herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Naif Çelik ise “Belediye başkanımız hırsızlık mı yaptı? Ya da başka bir suç mu işledi? Herhangi bir suçu olmadan hukuksuzca yerine kayyum atandı. Mitinge herkesin katılıp, irade gaspına karşı çıkmalıdır” diye belirtti.

“Bir kez daha gördük ki Türkiye’de demokrasi diye bir şey yok” diyerek söze başlayan Ferzende Örkmez, de “Bu hukuksuzluğa karşı bir olup, ayaklanmalıyız. Çünkü kabul edilecek bir şey değildir. Tepki gösterilmediği takdirde bugün Hakkari’ye, yarın ya da diğer gün farklı kentimize atanır” ifadelerini kullandı.