Halkın iradesini savunup Sivas’ın hesabını soracağız

Haber Merkezi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak’ta gerçekleştirilen ve 33 sanatçı, aydın ve yazarın yakılarak katledildiği katliamda müebbet hapis cezası alan 17 kişinin tahliye edilmesinin ardından başlattığı adalet nöbetini sonlandırdı. Adalet Bakanlığı önünde yapılmak istenen açıklama polis engeline takıldı. Birçok siyasi partinin de destek verdiği açıklama için bakanlık önüne gitmek isteyenler polis barikatıyla karşılaştı.

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Sivas Madımak Katliamı'nın üzerinden 32 yıl geçtiğini hatırlatarak, "32 yıldır sokak sokak, meydan meydan, mahkeme mahkeme adaleti aradık ve talep ettik. Bugün bu talebimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Sivas Madımak Katliamı'nda katledilen 33 canımızı bir kez daha anmak, unutturmayacağımızı ve verdiğimiz ikrara bağlılığımızı bir kez daha ortaya koymak için buradayız. Sivas Madımak Katliamı davasının bir insanlık davası olduğunu ve biz bitti demeden bitmeyeceğini dosta, düşmana haykırmak için buradayız" diye konuştu.

AYNI AKIL DEVAM EDİYOR

"Ne yazık ki, adaletin ayaklar altına alındığı, hukukun bir siyasi silaha dönüştürüldüğü karanlık bir dönemden geçiyoruz" diyen Erçe, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmişleri, gazetecileri, öğrencileri, yarınlarına sahip çıkan gençleri tutuklayan, gözaltına alan, iktidarlarının devamı için her türlü antidemoktatik uygulamayı ortaya koyanlarla, Madımak’ın katillerini aklayan akıl aynı akıldır. Dün Sivas’ta, Maraş’ta, Çorum’da, Gazi’de, Gezi’de, Ümraniye’de, Suruç’ta, Ankara Gar Meydanında, Roboski’de, Dersim’de, Koçgiri’de, Reyhanlı’da ve daha birçok yerde vahşi katliamları gerçekleştiren cihatçı anlayış, bugün ülkemizi teslim almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN ADALET

‘‘AKP/MHP Hükümeti her gün yeni bir hukuksuz uygulama ile karşımıza çıkıyor. Ama bilsinler ki, biz hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz’’ diyen Erçe sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

"Sivas’ın hesabını kapattıklarını sananlar, bilmelidir ki bizler buradayız! Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz: Bu adaletsiz düzeni kabul etmiyoruz! Halkın iradesine sahip çıkacağız. Sivas’ın hesabını soracağız. Hukukun, adaletin ve demokrasinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Sivas için Adalet! Herkes için Adalet!"