Halkın iradesinin yanındayız

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Nöbette konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel,

“Biz burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Seçimle binlerce oyla göreve gelen belediye başkanları, bir kişinin iki dudağı arasında görevden alınamaz” dedi.

Adıgüzel, “Türkiye’de 413 noktada hayata geçirilen belediyecilik anlayışı birilerini rahatsız ediyor. Bu rahatsızlıklar da Esenyurt’ta kayyum olarak ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki biz kayyumun karşısındayız. Halkın iradesinin tam da yanındayız. Ben de bir kez daha Esenyurt Meydanı’ndan haykırıyorum; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kayyum gidecek Ahmet Başkan gelecek" ifadelerine yer verdi.