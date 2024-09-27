Halkın istemediği proje, dördüncü kez karşısında

Ege Bölgesi’nde jeotermal enerji santrallarına (JES) karşı mücadele sürüyor. Rama Enerji Şirketi, İzmir’in Selçuk ve Aydın’ın Germencik ilçesini kapsayan alanda jeotermal enerji projesi için dördüncü kez harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için çevresel etki değerlendirme süreci (ÇED) kapsamında 15 Ekim 2024 tarihinde halkın katılım toplantısı (HKT) düzenleyecek.

Germencik Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu projeyi kesinlikle istemiyoruz. Doğamızın korunması adına elimizden geleni yapacağız. JES projeleri, zeytinliklerimizi ve doğal yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler, bu güzellikleri korumak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Çetinkaya, “Geldikleri gibi giderler” diyerek, Rama Enerji’nin projesine tepkilerini dile getirdi ve bu durumun yalnızca ekonomik değil, çevresel bir tehdit olduğunu da vurguladı. “Bu tür projelerin yarattığı olumsuz etkilerle mücadele etmek, bizim sorumluluğumuzdur. Doğamız için bu savaşı vermekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Şirket, projede küçük değişiklikler yaparak ÇED dosyasını yeniden hazırladı. Dosyada yer alan bilgilere göre, 9 bin 7697 hektarlık alan içerisinde 9 sondaj kuyusu açmak istiyor. Proje, orman ve tarım alanları içerisinde yer alıyor. Sondaj noktaları aynı zamanda Büyük Menderes Nehri Havzası içerisinde bulunuyor. Proje alanının çevresinde zeytin ve incir ağaçları yer alıyor. En yakın konut ise 580 metre uzaklıkta.

MAHKEME KARARLARI DİKKATE ALINMADI

Şirket, proje için ikinci kez başvuruda bulundu. Daha önce, 2016 yılında Germencik’te 1 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama projesi için Bakanlığa başvurdu. Bakanlık, 6 Aralık 2016 tarihinde proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Ancak, bölgedeki yurttaşların itirazı sonrası dava açıldı. Aydın 1. İdare Mahkemesi, 15 Şubat 2018 tarihinde ÇED kararının yürütmesini durdurdu.

Şirket, proje kapsamında Selçuk’ta da 4 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama ve işletme projesi için başvurdu. Bakanlık, bu proje için 29 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı verdi. Yurttaşlar, karara karşı dava açtı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, 16 Mart 2022 tarihinde ÇED kararını iptal etti. Şirket, kararı Danıştay’a taşıdı ve Danıştay 6. Daire, mahkemenin kararını onayladı. Son olarak, geçtiğimiz aylarda şirket sondaj noktalarında revizyona giderek bakanlığa üçüncü kez başvuruda bulundu, ancak Bakanlık bu talebi reddetti.