Halkın istemediği projeye geçit yok: RES’inizi alın gidin

İlayda SORKU

Yel Elektrik Üretim Şirketi tarafından Çanakkale'nin Bayramiç ve Çan ilçelerinde kurulması planlanan 16 türbinli Güneyli Rüzgar Enerji Santrali (RES) için başlatılan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci halkın direnişiyle karşılaştı. Osmaniye, Sarıot, Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köylerini kapsayan projenin halkı bilgilendirme toplantısı, bölge halkı tarafından engellendi. Osmaniye köyünde yapılması planlanan toplantıyı engelleyen köylüler, projenin iptal edilmesini talep etti.

Proje kapsamında toplam 5 köyü kapsayan alanda 16 türbin kurulması planlanıyor. Türbinlerin kurulacağı alanın büyük bir kısmı ise orman ve tarım arazilerinden oluşuyor. 297 milyon 600 bin TL yatırım bedeline sahip proje, toplamda 32 MW kurulu güce sahip olacak. Proje kapsamında Osmaniye, Sarıot, Muratlar ve Hacıbekirler köyleri ile Halilağa köyü mevkiinde rüzgar türbinleri inşa edilmesi öngörülüyor. Tarım alanlarının ve ormanlık arazilerin zarar göreceğini belirten yurttaşlar, projeye tepkili.

RES İSTİLASI

Zaten mevcut RES ve madencilik faaliyetleri nedeniyle doğanın tahrip edildiğini belirten yurttaşlar, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede zaten RES istilası var. Maden yetmedi, RES'i getirdiler. Bu kadar yoğun ormansızlaştırma olan bir bölgede bir de bu yüzden ağaçlar kesilecek. Burası gözden çıkarıldığı için böyle oluyor. RES'inizi alın, gidin demek için geldik toplantıya."

Şirket yetkililerinin projeyi anlatmakta ısrar ettiğini belirten köylüler, “Halkın istemediği projeleri halka dayatıyorlar. Birtakım şirketlerin rantı için bütün köy yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar bu şirketlere peşkeş çekiliyor. Buranın yerlisi istemiyor bu projeleri" dedi.

Toplantının gerçekleşmediğine dair tutanak tutturduklarını aktaran bölge halkı, “Ağaç kesimi istemiyoruz. Tamam, RES'ler iyi, güzel, yapılsın. Ama yerleşim yeri civarında istemiyoruz; ‘tarım alanları bölgesinde yapılmasın, sulara el konmasın’ diyoruz. RES için de ağaç kesimi olacaksa RES'i de istemiyoruz, köyümüzde tahribat istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şirket, aynı bölgede daha önce de 6 türbinlik bir RES projesi için ÇED sürecini başlatmıştı. 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan halkın katılım toplantısı, bölge halkının yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleşmemiş, ardından 30 Eylül 2024 tarihinde proje iptal edilmişti. Ancak şirket, Bakanlığa 11 Kasım 2024 tarihinde bu kez 16 türbinlik daha büyük bir projeyle ÇED başvurusunda bulunmuş ve projenin ÇED süreci başlatılmıştı.