Halkın isyanı geri adım attırdı

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Doğu Afrika ülkesi Kenya’da hükümetin, devlet borçlarını halkın sırtına ek vergi olarak yükleyen yasa tasarısına karşı protestoların ardından hükümet geri adım attı. Başkent Nairobi’de konuşan Cumhurbaşkanı William Rutto, önceki gün Parlamento’da kabul edilen tasarıyı imzalamayacağını açıkladı.

Tasarıyı değişiklikler yapılmak üzere Parlamento’ya geri göndereceğini belirten Rutto, “Halkın tasarıyı istemediğini açık bir şekilde dile getirdiğini ve tasarıdan daha fazla taviz vermeleri” gerektiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Vergi yasasına karşı bir haftadır süren protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 23’e yükseldi. Eylemler önceki gün tasarının Parlamento’da kabul edilmesinden sonra daha da şiddetlenirken Parlamento binasını basan göstericilere polis ateş açmıştı. Öte yandan protestocularla müdahale eden polislere takviye olarak ordu da şehirlere gönderildi.