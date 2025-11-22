Halkın mücadelesi rantçıyı püskürttü

Ebru ÇELİK

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çömçeli köyünde OYAK Madenciliğin planladığı 24,47 hektarlık pomza maden sahası için halk ayakta. Şirketin faaliyete geçmemesi için nöbet başlatan köylülerin mücadelesi sonrası şirket yetkilileri dün de alana giremeden bölgeyi terk etti.

Yaşam alanlarını savunun köylülerin mücadelesi yaklaşık dört yıldır aralıksız bir şekilde sürüyor. Bölge halkı "Jandarma bizi püskürtemedi ancak biz yaşam alanımızı elimizden almak isteyen şirketi püskürttük" dedi. Geçtiğimiz mart ayında jandarma şirketi alana sokmamak için bir araya gelen kalabalığa karşı havaya ateş açmıştı.

Çömçeli’den Kasım Turgay, dört yıldır alanı terk etmediklerini belirterek, “Mezarlığımız da, yıllardır koruduğumuz orman da bu tepede. Üç kez çalışma yapmalarına izin vermedik. Bugün yine nöbetteydik, her an gelebilirler” dedi. Turgay, köye kurulmak istenen bor madeni için de aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydederek, “Jandarmayla birlikte gelip baskı kuruyorlar. Ancak köyümüzü, mezarlığımızı, ormanımızı son ağaca kadar burada koruyacağız" ifadelerini kullandı.

ORMAN, SU, KÖY YOK SAYILDI

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ahmet İnan da, Çömçeli ve Karacadağ köyünün de hemen bitişiğinde planlanan projenin hem hukuka hem ekosisteme aykırı olduğunu belirtti. İnan, proje tanıtım dosyasına göre 24,47 hektarlık orman alanının madencilik için yok edileceğini, 1 hektarda ortalama 120 ağaç kesileceğini söyledi. Bu da yaklaşık 3 bin ağacın kesilmesi demek. “İklim krizinin ortasında nefes kaynaklarını yok etmek kabul edilemez” diyen İnan, proje alanının köye yalnızca 185 metre uzaklıkta olmasına rağmen heyelan, erozyon ve kütle kayması risklerinin yok sayıldığına dikkat çekti.

‘HARİTA YOK, PLAN YOK’

Proje, köyün içme suyu deposuna 118 metre mesafede. Alanda yağışa bağlı akış gösteren dere yatakları bulunuyor; bu su varlıkları köyün içme, tarım ve hayvancılık ihtiyacını karşılıyor. İnan, “Proje alanı, kurak bölgede hayvanların otlatılabildiği tek doğal mera özelliğini taşıyor. Madende 3-5 kişinin çalışması için 30-50 ailenin geçimi yok ediliyor” diye konuştu.

Dosyada hiçbir kurumdan görüş alınmadığını belirten İnan, “Proje sadece ormanı değil, suyu, merayı, hayvancılığı, kültürü ve yaşamı direkt hedef alıyor. Ekolojik ve hukuki olarak kabul edilmesi mümkün değildir” diye konuştu.