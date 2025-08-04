Halkın mücadelesi sonuç verdi: Çalbaba Ormanı’ndaki altın madenine yargı freni

Tokat’ın Günçalı ve Killik köylerinin tüzel kişiliklerinin açtığı davada, Aleviler açısından kutsal kabul edilen Tokat-Çalbaba Ormanı’nı hedef alan altın madeni projesine karşı önemli bir hukuki kazanımı elde edildi. HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş. tarafından mera alanları üzerinde başlatılmak istenen maden arama faaliyetine ilişkin Tokat İl Mera Komisyonu kararına karşı açılan davada Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Tokat Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün onayıyla Tokat İl Mera Komisyonu tarafından alınan 24/09/2024 tarihli karar uyarınca, HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş.’ye 10 bin 386 metrekarelik alanda yol, 3 bin 600 metrekarelik alanda ise altın madeni arama izni verilmişti. Tokat İdare Mahkemesi, söz konusu kararın dayanağı olan maden ruhsatının çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeden verildiğini ve bu nedenle hukuka aykırı olduğunu hükme bağladı.

"TELAFİSİ GÜÇ" DENDİ

Mahkeme kararında, HLC A.Ş. tarafından mera vasıflı taşınmazlarda başlatılacak maden arama faaliyetlerinin çevresel dönüşümlere ve ekosistem zararlarına yol açabileceği belirtilerek, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen işlemin uygulanmasının telafisi güç zararlar doğurabileceği vurgulandı. Mahkeme, bu nedenle yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

MÜCADELE KAZANIM GETİRDİ

Davanın gönüllü avukatlarından İsmail Hakkı Atal, BirGün'e yaptığı değerlendirmede, "Mücadele eden kazanır. Bundan sonra da halkla birlikte her türlü doğa ve inanç katliamına karşı mücadele edeceğiz" dedi. Atal, özetle şunları söyledi:

"Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla HLC altın madeni şirketinin ruhsatı iptal edilmişti. Kurban bayramında Tokat'ta yaklaşık 8 bin kişilik mitingimizde bunu kamuoyuna duyurmuştuk. Kurban bayramında önce Mera komisyonu kararı iptal davamızı açmıştık. Ruhsat iptal edilince de Tokat İdare Mahkemesi'ne dilekçe vererek ruhsat iptal edildiğinden bu ruhsata dayalı olarak çıkartılan Mera Komisyonu kararının da hükümsüz hale geldiğini belirttik. Ve ardından Tokat İdare Mahkemesi Mera Komisyonu iptal davamızda yürütmenin durdurulması kararı verdi. Karar iki gerekçeye dayanıyor. Birincisi mera taşınmazda maden arama faaliyetinin çevresel değişimlere yol açabileceği, ikincisi de ruhsat iptal edildiği için Mera Komisyonu kararının dayanaksız hali geldiği. Türkiye'de AKP yargısının oluşturulduğu bu süreçte sadece halk direndiği zaman davaları kazanabiliyoruz. Köylüler inanç merkezlerinin üzerinde Cemlerini yaptıkları., semahlarını döndükleri yani yüzyıllarca yıldır inançlarını gerçekleştirdikleri açık hava Cemevi niteliğindeki bu alanda verilen siyanür altın madeni projesine karşı çok dirençliler ve tepkililer."