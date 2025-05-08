Halkın öfkesi endişe yarattı

Politika Servisi

Ekonomik kriz, peş peşe gelen hukuksuzluklar ve her alana yayılan sorunlar karşısında 19 Mart’tan bu yana itiraz rüzgarı estiren toplumsal muhalefet, iktidarda paniği artırdı. İBB’ye yönelik operasyonlarla başlayan tepki, üniversitelerden liselere, fabrikalardan tarım üreticilerine, yaşam savunucularından emeklilere dek rejime karşı ortak bir öfkeye dönüştü.

Dün ülkenin pek çok yerinde iktidara karşı farklı taleplerle ortaklaşan eylemler yapıldı. Soğan üreticileri isyan ederken hayvan severler sokağa çıktı. İşçiler ve emekliler de alanları doldurdu. Üniversite öğrencileri ise Beyazıt mitinginden hukuksuzlara tepki gösterdi. İktidarın ise yükselen toplumsal muhalefetten duyduğu tedirginlik giderek daha görünür hale geldi. Yandaş kalemler her fırsatta muhalefete bir çerçeve çizme telaşına girdi.

Rejimle uyumlu, yumuşak bir muhalefet arzusu, yandaş gazete ve yazarlar tarafından günlerdir dile getiriliyor. Rejimin kavgalı olduğu sermaye sınıfı ile buzlar eritilmeye çalışılıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci TÜSİAD Başkanını ziyaret edip “Onlar bizim dostumuz arkadaşımız” diye şeklinde demeç verdi. Aynı gün Erdoğan Ankara Ticaret Odasını ziyaret edip sorunlarını dinleyip fotoğraf çektirdi. 1 Mayıs’ta da Erdoğan, Saray’da sermaye temsilcileri ve sendika yöneticilerini aynı kareye sokmayı başardı.

Ancak sokağın giderek büyüyen, korku duvarlarını aşan öfkesi geri adım atmıyor. Farklı talepler etrafında pek çok ilde toplanan kalabalıklar, geçim sıkıntısı, işsizlik, ekonomik kriz ve İBB’ye dönül operasyonlara gösterilen tepkinin ortak noktası ise rejime karşı olmaları. Ülkede gelişen irili ufaklı eylemlerin genele yayılacak büyük bir itiraz dalgasına dönüşme ihtimali rejimin kaygısını artırıyor. Rejimi daha fazla zorlayacak gelişmelere bakınca önümüzdeki yaz iktidar açısından çok daha sıcak geçecek görünüyor.

Bugünün BirGün'ü

ENFLASYON HEDEFLERİ TUTMADI

TÜİK’in açıkladığı yüzde 3’lük enflasyon pazarda, markette halkın yaşadığı gerçekle uyuşmadı. İlk dört ayda yüzde 13,36’ya ulaşan artış, iktidarın enflasyon konusunda hedeflerinin hayal olduğunu gösterdi. Yıl sonu yüzde 24 resmi tahmininin tutması için aylık fiyat artışlarının yüzde 1,2’nin altında kalması gerekiyordu. ENAG’ın açıkladığı nisan ayı verilerine göre ise tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

İşçi ve işveren tarafının katılımıyla üçüncü görüşme yapıldı. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor. Görüşmede bir sonraki toplantının da tarihi netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söylemişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARTIŞMALARI

DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları İzleme Raporu"na göre, 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerine toplam faturası en az 176 milyar 600 milyon TL oldu. Asgari ücret, 2025’in ilk dört ayında enflasyon karşısında 2 bin 953 TL eridi. Asgari ücret 2025’in ilk dört ayında enflasyon karşısında 2 bin 953 TL eridi. DİAK-AR’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025’te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 TL oldu! Asgari ücretin 2,5 katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37,1’i vergi ve kesinti ile enflasyon kayıpları yüzünden eridi.” Asgari ücrete yılın ikinci yarısı için ara zam tartışmaları başlayacak.

TABAN FİYAT TALEBİ

Mayıs ayının gelmesiyle yaklaşık bir milyon çay üreticisinin geçimini sağladığı yaş çay alım fiyatının belirlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Hopa ve Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çay üreticisinin beklentisine yönelik açıklama yaptı. Hopa ve Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, mayıs ayının gelmesiyle açıklanacak yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, "Yaklaşık bir hafta önce Ulusal Çay Konseyi’nde bir grup iş insanı çay fiyatını 23 lira olarak belirlemiş, çay fiyatı 34 liranın altında olursa üretici zarar eder. Bu fiyatı belirleyenler, kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor" dedi.

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SOĞAN ÜRETİCİLERİ İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Soğan üreticileri, hükümetin verdiği sözleri tutmaması ve artan maliyetlerle düşük alım fiyatları nedeniyle iktidarı protesto etti. Hükümete seslenen üreticiler, girdi kredi borcuyla traktör aldıklarını söyledi.

Soğan üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının verdiği sözleri tutmaması üzerine bugün Hatay’da eylem yaptı. Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Reşit Kaya, “Hükümetimiz bize ‘Üretmeyin’ demiş, biz bunu 7 senede zor öğrendik. Hükümetimiz bize bunu direk söyleyebilirdi, biz üreticiyiz” dedi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde soğan üreticileri, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarını protesto etti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde Soğan Ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde çiftçiler, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarına ilişkin eylem yaptı. Tepki olarak soğanlarını döken üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Hükümete seslenen üreticiler, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, her şeyin ithal edildiğini, kredi borcuyla traktör aldıklarını söyledi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, “Soğan üreticilerinin isyanı, AKP iktidarının yıllardır süregelen tarım politikalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Üretici, alın terinin karşılığını alamıyor, maliyetinin altında fiyatlarla boğuşuyor, ithalatla eziliyor. Geçtiğimiz haftalarda sesini duyurmak için eylem kararı alan üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Gereğini yapacağız’ diyerek müdahale edilmiş ancak bu sözler, alışıldık şekilde, yine tutulmamıştı. Bu tavır, iktidarın üreticiye verdiği hiçbir sözü tutmadığını, çiftçiye olan ilgisinin sadece günü kurtarmakla sınırlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

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HER YERDE PROTESTO

Ülke geneline yayılan eylemler soğan üreticileri ve emekliler ile sınırlı kalmadı. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) karşısındaki Ahlatlıbel Parkı’nda bir araya gelen yurttaşlar, sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara kapatılması ve öldürülmesi gibi uygulamalara yasal zemin hazırlayan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun iptali gündemiyle bir günlük nöbet eylemine başladı.

Koç Holding’in düşük zam teklifine tepki gösteren TÜPRAŞ işçileri ise Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetiminin de katılımıyla yürüyüşe başladı. Polis, biber gazı ile işçilere müdahale etti.

Fotoğraf: Evrensel