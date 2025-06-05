Halkın öfkesi sandığa yansıyor

CHP, 19 Mart’ta başlayan ve beşinci dalgaya ulaşan İBB operasyonlarına karşı eylemliliğini artıracak. Her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde düzenlenen eylemleri devam ettireceği öğrenilen CHP yönetimi, İstanbul dışında kentlerde haftada bir olan eylem sayısını da ikiye çıkaracak. Eylemlerde, AKP’nin oy oranının yüksek olduğu kentlere öncelik verilecek.

GÜNDEM EKONOMİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “19 Mart darbesi” olarak nitelendirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yönelik operasyonlara karşı gerçekleştireceği eylemlerde içerik de değişecek. Eylemlerde yalnızca, “Hukuksuz” olarak değerlendirilen iktidarın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları değil, Türkiye'nin yakıcı sorunları da gündeme getirilecek.

Haftada iki olan miting sayısını üçe çıkarmayı planlayan CHP, 19 Mart itibarıyla gündemdeki yerini kaybeden ekonomik sorunları bir kez daha vitrine taşıyacak. AKP’nin, “Operasyonlarla Türkiye’nin gerçek sorunlarının üzerini örttüğü” tespiti dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel eylemlerde ekonomik sorunlar ağırlıklı konuşmalar yapacak. Eylemlerde öte yandan AKP idaresindeki belediyelerin usulsüz uygulamaları ve bu uygulamalara karşı yargıdaki suskunluk da vurgulanacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Mart eylemlerinin gerçekleştirildiği kentlerde kamuoyu yoklaması yapılıyor. İstanbul, Mersin ve Yozgat’ta eylemlerin hemen ardından yapılan ölçümlere göre CHP, oy oranını artıyor. CHP’liler, oy artışını, “Halkın öfkesi sandığa yansıyacak” şeklinde yorumluyor.

OY ARTIŞI

CHP’lilerin aktardığına göre, İstanbul’da 21 olan CHP milletvekili sayısı, eylemlerin ardından gerçekleştirilen saha ölçümlerine göre 29’a yükseliyor. Benzer bir artış Mersin’de de göze çarpıyor. 31 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Mersin’den 4 milletvekili çıkaran CHP, gerçekleştirilecek ilk genel seçimde Mersin’deki vekil sayısının 8’e yükselmesini bekliyor.