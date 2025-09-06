Halkın önünde duramayacaklar

Saray rejimi muhalefete yönelik saldırılarını sürdürürken CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyumun ve ilçe kongrelerine yapılan müdahalelerin ardından siyasetin gündemine CHP Lideri Özgür Özel’in de altını çizdiği rejime karşı mücadelede demokratik cephe çağrıları oturdu.

Operasyonlarla, kayyum siyasetiyle, gözaltı ve tutuklamalarla muhalefete yönelik saldırılarını artıran rejime karşı, birleşik mücadele zeminlerinin genişletilmesinin de önemi bir kez daha açığa çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara tepki göstererek, "Sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz" dedi. Mücadele vurgusu yapan Özel, "Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların, varıp da normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Mart’ın ardından Saray rejimi, saldırılarında yeni bir evrenin kapısını aralarken ülkede seçimlerin dahi göstermelik yapılacağı, sandığın artık önemini tamamıyla yitirdiği tartışmaları alevlendi.

Muhalefete yönelik saldırıların ardından dün gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin CHP'nin başvurusunu değerlendirmek için toplandı. Toplantı bitiminde açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul il yönetimine kayyum atanması kararına yönelik yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Yener, ilçe kongrelerine yönelik, “Durdurma kararının ise kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildiğini belirtti.

YSK’nin kararı CHP’de, “Olumlu ama eksik karar” olarak değerlendirildi. CHP kurmayları, YSK’nin kongrelerin devamına yönelik kararındaki, “Tam kanunsuzluk” vurgusuna da dikkati çekerek, “CHP İstanbul İl Yönetimine atanan mevcut kayyumun ömrü, il kongremize kadar” diye konuştu.

TAHRİP EDİLEN HUKUK

CHP’liler, mahkemelerin kongre süreçlerini durduramayacağının YSK kararıyla bir kez daha tescillendiğinin altını çizdi. YSK’nin kararını, “Tahrip edilen hukuk sisteminin az da olsa tamiri” olarak nitelendiren CHP kurmayları, İstanbul İl Kongresi ve İl Yönetimi’ne yönelik tedbiren durdurma kararlarının ardından yaşanan ekonomik yıkıma da dikkati çekti.

Süreçte kaybedenin yurttaşlar olduğunu ifade eden CHP’liler,

“Halk, en küçük hesapla 5 milyar dolar kaybetti. Bu gerginlik Türkiye ye bir şey katmıyor. Herkesin bir adım geriye atıp, süreci sağduyu ile ilerletmesi gerekiyor” değerlendirmelerinde bulundu. CHP’de öte yandan, “Yargı darbesine karşı diz çökmeyiz” ifadesiyle hukuksuzluğa karşı mücadele vurguları da yapıldı.

KONGRE NASIL YAPILACAK?

YSK’nin kararının ardından, “İstanbul İl Kongresi olağan mı olağanüstü mü toplanacak?” sorusu da gündeme geldi. CHP’liler, olağanüstü kongre için delegelerden toplanan imza sayısının, gerek sayının çok üzerine çıktığını kaydederek, “Son kararı yine delegelerimiz verecek. Kongreyi iki türlü de yapabiliyoruz” görüşünü dile getirdi.

∗∗∗

İL KONGRESİ'NE İLİŞKİN DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği talep yazısında, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dosyayı istedi. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ceza ve hukuk dosyaları, Ankara'daki mahkemelere gönderildi.

∗∗∗

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ İLE İMZA KAMPANYASI

İstanbul İl Kongresi’ne yönelik alınan yargı kararının ardından gözler 15 Eylül’de görülecek 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik davaya çevrildi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin tedbiren görevden alınmasına yönelik kararının ardından, 15 Eylül’de de benzer bir karar alınabileceği değerlendirildi.

CHP’liler, İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına yönelik kararın ardından, olağanüstü kongre talebiyle gerçekleştirilen imza toplama kampanyasının bir benzerini kurultay için de hayata geçirdi.

TOPYEKÛN SALDIRI

CHP’nin olağanüstü kurultayını toplaması talebiyle hazırlanan dilekçelerde, 38’inci olağan kurultayın da başarıyla tamamlandığının altı çizildi. Dilekçede, “Bazı çevrelerin kurultay hakkında gerçeğe aykırı, iftira ve dedikodular, yargıyı da araç kılarak partiye karşı topyekun bir saldırı haline dönüşmüştür” denildi.

Dilekçede öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 21’inci olağanüstü kurultayın da gerçekleştiği kaydedildi. Olağanüstü kurultayın, “Başta genel başkan olmak üzere, delegelerin parti organlarına tam bir güveni olduğunu tekrar gösterdiği” belirtildi.

KÖTÜ NİYETLİ SALDIRILAR

CHP kurultayına yönelik, “Kötü niyetli çaba ve partiye saldırıların devam ettiğinin” kaydedildiği dilekçede, “Bu durumda CHP kurultay delegeleri olarak bizlerin duruma el koyması ve tüzüğün 48’inci maddesi uyarında seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Partimizin genel başkanı ve kurultayda seçilmiş organlarına güvenimiz tamdır” ifadeleri kullanıldı. Dilekçe, “Bu nedenlerle, Tüzüğün 48’inci maddesi uyarınca, CHP kurultayının olağanüstü olarak toplanmasını saygıyla arz ederim” ifadesiyle noktalandı.

∗∗∗

BABACAN VE GÜRBÜZ HEYETTEN ÇEKİLDİ

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde bulunan ve bugün Gürsel Tekin'in konuştuğu videolu mesajda yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Babacan, "Yıllarını bu partiye adamış biri olarak partimizin bu süreci sağlığı duyu birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldım" dedi. CHP ise Babacan hakkındaki partiden ihraç edilmesi talebini geri çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla heyette bulunan Müjdat Gürbüz’ün de çekildiğini açıkladı.

∗∗∗

ALAATTİN KÖSELER VE 12 TUTUKLU DÜN TAHLİYE EDİLDİ

Dün hakkında tahliye kararı verilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bu sabah saatlerinde Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden serbest bırakıldı. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim hakkında, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde tahliye kararı verildi.

Tahliye yazısı sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra serbest bırakıldı. 187 gün sonra cezaevinden çıkan Köseler’i ailesi ve akadaşları karşıladı.

∗∗∗

TEMEL DEĞİŞİM ALANLARI NE OLACAK?

CHP’nin, “Halkçı Program” adı verilen yeni parti programı için yürütülecek çalışmaların ilk adımı atıldı. İlk gün çalışmaların, üç oturum şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi. 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği yeni Parti Programı çalışmalarında izlenecek yol haritası belli oldu.

ÇALIŞMALAR NASIL İLERLEYECEK?

CHP’nin Parti Programı çalışmalarının ilk gün oturumunun birinci turu, “Öngörüler ve Vizyon” başlığı altında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda katılımcılara, “Çalışma alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası fırsatlar, tehditler, dönüşümler, eğilimler nelerdir?” diye sorulacak. Katılımcılardan, “Çalışma alanınızla ilgili CHP’nin vizyonu ne olmalıdır?” sorusuna yanıt vermeleri talep edilecek.

İkinci turda ise somut hedefler listelenecek. Bu kapsamda şu bazı sorulara yanıt aranacak:

• Önerdiğiniz vizyonun Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları, ekonomik gelişmesi ve toplumsal refahı bakımından yararı ne olabilir?

• Önerdiğiniz temel dönüşüm alanlarının gerekçeleri nelerdir?

• CHP’nin yeni parti programında, “Temel dönüşüm alanları” olarak nitelendirilen alanlar ise şunlar olacak:

• Demokrasi, adalet, kalkınma, sosyal refah, güvenlik, uluslararası saygınlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim dayanıklılığı, afet dayanıklılığı, halkçı yerel yönetimler, eğitim, bilim ve teknoloji.

Fotoğraf: Depo Photos

GÜÇLENDİRME Mİ YENİ KURUMLAR MI?

Çalışmaların ikinci oturumunda ise “İcraat program önerileri” kağıda geçirilecek. Bu kapsamda eşitlik, yeşil dönüşüm, mor ekonomi ve eğitimde dönüşüm başlıkları ele alınacak. CHP’nin yeni parti programı için çalışan parti kurmayları ve akademisyenler, “Büyük dönüşümler için gereken kurumlar, haklar ve devlet anlayışı” başlığında da çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda yanıt aranacak sorular arasında şunlar yer alacak:

• Dönüşümleri sağlamak için mevcut kurumların güçlendirilmesi mi yeni kurumların inşası mı gereklidir?

• Dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi için hangi hakların hukuki güvence altına alınması gerekmektedir?

• Bu dönüşümler, devlet-toplum ilişkilerinde hangi sonuçları üretecektir?