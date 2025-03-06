Halkın parası ile danışma

Saray’ın harcamalarına ve kamu ihaleleri yoluyla sermayeye sağlanan ayrıcalıklara dokunmayan kamuda tasarruf paketi tartışılırken kamunun, “danışmanlık hizmeti” için ödediği para, “tasarruf yanlış yerde aranıyor” yorumlarının haklılığını gösterdi. 2021-2024 arasında kamu adına satın alınan danışmanlık hizmetinin tutarı 13 milyar TL’ye dayandı.

AKP iktidarındaki lüks ve şatafat, Türkiye’deki yoksulluğun giderek derinleşmesi ile daha da tartışmalı hale geldi. Kamu için alınan danışmanlık hizmeti için ödenen paralar ise iktidarın bütçeye yönelik hoyrat tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FAHİŞ ÖDEME

Kamu Alımları İzleme raporlarına göre, 2021, 2022 ve 2023 yılları ile 2024 yılında danışmanlık hizmet alımı için fahiş ödemeler yapıldı. Sayıştay’ın, “Kurum bünyesinde çalışan personel ile çözülebilecek işler için dahi dışarıdan danışmanlık alınıyor” tespitini anımsatan veriye göre, 2021-2024 döneminde kamunun danışmanlık hizmeti için kamunun ödediği para 12 milyar 924 milyon 760 bin TL oldu.

Rapora göre, 2021’de 624 milyon 571 bin TL’lik danışmanlık hizmet alımına imza atıldı. Kamunun danışmanlık hizmeti alımı için ödediği parada 2022 ve 2023 yıllarında ise çarpıcı artış yaşandı. Buna göre, danışmanlık hizmet alımı için düzenlenen ihaleler kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında harcanan para sırasıyla 1 milyar 561 milyon 738 bin TL ve 3 milyar 742 milyon 880 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Kamu adına milyarlarca liralık danışmanlık hizmeti alma geleneği 2024 yılında da sürdürüldü. Buna göre, 2024’te danışmanlık hizmeti için 4 milyar 936 milyon 313 bin TL’lik harcama yapıldı. Danışmanlık hizmet alımı için 2024 yılında ödenen para, 2023 yılına oranla yüzde 32 arttı.

İLK YARIDA 2 MİLYAR TL

2024 yılında imza atılan 4,9 milyar TL’lik danışmanlık hizmet alım harcamasının bir bölümünün doğrudan temin ya da istisna kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre, istisna yoluyla 707 milyon 959 bin TL’lik, doğrudan temin yoluyla ise 905 milyon 468 bin TL’lik danışmanlık hizmeti alındı.

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DANIŞMANLIK HİZMETİNİN FATURASI

Kamunun danışmanlık hizmet alımı için ödediği para dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2021: 624,5 milyon TL

• 2022: 1,5 milyar TL

• 2023: 3,7 milyar TL

• 2024: 4,9 milyar TL