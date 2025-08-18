Halkın parası piste çakıldı

Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri havacılık sektöründe karadelik haline geldi. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle DHMİ’nin kasasından şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldı.

YİD kapsamında yaptırılan havalimanlarının yanı sıra, ihtiyaca bakılmaksızın birçok kente inşa ettirilen havalimanları da müteahhitlerin kasasını doldurdu.

Maliyeti itibarıyla tartışma yaratan ve boş kalan havalimanları arasında yer alacağı gerekçesiyle eleştirilen Yozgat Havalimanı’nın maliyetinde yaşanan artış da dikkati çekti. Yapımına 2018 yılında başlanan Yozgat Havalimanı, öngörülen maliyetini henüz tamamlanmadan yediye katladı.

ERDOĞAN’IN MÜJDESİ

Yozgat ili ve çevresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılaması amacıyla planlanan Yozgat Havalimanı için ilk adım, 2018 yılında atıldı. Yozgat şehir merkezine 15 kilometre mesafeye konuşlanan havalimanına yönelik, “Belli istekliler arasında” gerçekleştirilen altyapı inşaatı işinin ihalesi, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ve EMT İnşaat’a verildi. Şirketler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında 8 Mart 2018 tarihinde sözleşme imzalandı.

BEDELİ 652 MİLYON TL

Yozgat Valiliği, 2021 yılında yayımladığı açıklama ile havalimanının toplam maliyetini, altyapı inşaatları için 278 milyon 400 bin TL, üstyapı inşaatları için ise 374 milyon TL olmak üzere toplam 652 milyon 400 bin TL olarak açıkladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şubat 2019’da Yozgat’ta düzenlediği mitingde, havalimanına yönelik açıklamalarda bulunarak, havalimanının 2022 yılında bitirileceğini söyledi. Ancak Yozgat Havalimanı, “Yozgatlılara müjdelendiği” gibi 2022 yılında bitirilemedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Yozgat Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yozgat Havalimanı’nda Finale Doğru, Altyapı tamam, üstyapı da yüzde 30’u geçti, önümüzdeki sene sonuna kadar hizmete açıyoruz” diyerek havalimanının 2026 yılının sonunda açılacağını belirtti.

FIRLAYAN MALİYET

Yapımı yılan hikâyesine dönen Yozgat Havalimanı’nın yapım maliyetinde de çarpıcı artış yaşandı. 2021 yılında 652 milyon 400 bin TL olarak açıklanan havalimanı için 2024 yılının sonu itibarıyla harcanan toplam para kayıtlara, 4 milyar 694 milyon 737 bin TL olarak yansıdı.

Proje için ayrılan ve “Proje tutarı” olarak belirtilen toplam kaynaktaki artış da dikkati çekti. Yatırım programlarında 2020 yılında 320 milyon 850 bin TL olarak yer alan projenin tutarı, yıllara göre şöyle sıralandı:

•2021: 652 milyon 485 bin TL

•2022: 990 milyon 906 bin TL

•2023: 2 milyar 983 milyon 118 bin TL

•2024: 5 milyar 963 milyon 337 bin TL

•2025: 7 milyar 876 milyon 746 bin TL