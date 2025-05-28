Halkın parasını savurmuşlar

Toplam 23 yıl yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevinden herhangi bir gerekçe açıklanmaksızın el çektirilen Melih Gökçek döneminde gerçekleştirilen çok sayıda ihaleye şaibe iddiaları düştü. İdari ve teknik şartnamelerde yapılan düzenlemeler ile ihalelere katılımın sınırlandırılması, kısa zaman aralığında aynı isimlere milyonlarca liralık ihale verilmesi, şaibe iddialarına yol açan başlıca unsurların başında geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yönetiminin önceki dönemlerle kıyası içeren ihale verileri de kamu kaynaklarının Gökçek döneminde adeta bol keseden kullanıldığını gözler önüne serdi. BirGün’ün ABB ihalelerine tuttuğu mercek ise 2011-2019 dönemindeki ihalelerde rekabetin az olduğunu, indirim oranının ise kamu aleyhine düşük kaldığını gözler önüne serdi.

REKABET DE İNDİRİM DE YOK

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP’li Melih Gökçek dönemini de kapsayan 2011-2019 döneminde toplam 11 bin 752 ihale sözleşmesi imzalandı. İhalelerin toplam değeri ise 25 milyar 404 milyon 587 bin 848 TL olarak kayıtlara geçti. Gökçek döneminde gerçekleştirilen ABB ihalelerinde kamu lehine indirim oranının yüzde 12,8’de kaldığı belirtildi.

Benzer bir tablo, kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması açısından kritik önemi bulunan ortalama katılımcı sayısında da yaşandı. 2011-2019 dönemindeki ABB ihalelerinde ortalama katılımcı sayısının yalnızca 2,7 olduğu öğrenildi.

ABB’nin 31 Mart 2019 seçimlerinde el değiştirmesi ile ihalelerdeki rekabet ve kamu lehine indirim oranı da arttı. Toplam 58 milyar 510 milyon 542 bin TL değerindeki 28 bin 687 ihale sözleşmesinde, kamu lehine indirim oranı yüzde 12,8’den yüzde 27,5’e yükseldi. 2011-2019 döneminde yalnızca 2,7 olan ihalelerdeki ortalama katılımcı sayısının ise 2019-2025 döneminde 4’e kadar yükseldiği bildirildi.