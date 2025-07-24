Halkın parasıyla Mekke’de ziyafet

Yurttaşa, “Aza tamah” öğütleri veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke’deki bayram menüsü tartışma yarattı. Toplam 14 çeşit yemek, beş çeşit içecek, tatlı ve 11 çeşit meyveden oluşan menünün, Diyanet İşleri Başkanlığı içinde de tartışıldığı öğrenildi. BirGün’e konuşan Diyanet personeli, yemeğin başkanlık içinde yarattığı tartışmaları anlattı.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yemeğin tüm masrafı Hac ve Umre gelirlerinden elde edilen paradan karşılandı. Hac hizmetlerini incelemek ve denetlemek için giden devlet denetleme kurulu üyesinin de yemeğe katılması tartışmaları daha da alevlendirdi.

BÜYÜK İSRAF

Eski bayramlaşmalarda yalnızca kavurma, pilav ve ayran ikram edildiğinin altını çizen Diyanet personeli, “Erbaş döneminde ise hacı paralarıyla sefa sürülüyor” dedi. BirGün’e konuşan bir Diyanet yetkilisi ise şunları söyledi:

“İsrafın boy gösterdiği, milletin emanetlerinin tüketildiği ve aynı saatlerde milyonlarca insanın aç olduğu yeryüzünde hem de Mekke'de, Kabe'nin yanı başında öyle bir günah işlendi ki mahşer günü bu an tekrar tekrar izlenecek. Denetleme için gelenler günah galerilerine susarak büyük bir kayıt düştüler. Orada bulunup bu sofrada adalet ve hakkaniyet yok diyen üst düzey kimse çıkmadı. O lokmalar boğazdan geçti ama sırat köprüsünde takılıp kalacak, inancım bunu söylüyor.”

Yer sofrasında yenilen yemekten kalan yiyeceklerin, Erbaş’ın konuşmasından önce toplanarak çöpe atıldığı öne sürüldü. Erbaş’ın yemekteki konuşmasında, “Bu güzel nimetlerden nasiplenelim” dediği belirtilirken Diyanet Personeli, “Yemeğe Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katıldı. Başkan yardımcıları ve genel müdürler de oradaydı. Kimsenin itiraz etmemesi bir yana yüzlerinde tek bir memnuniyetsizlik bile oluşmadı. Yalnızca birkaç kişi yüz ifadelerinden rahatsız olduklarını belli etti” ifadelerini kullandı. Yemekle ilgili çalışanlara, “Fotoğraf çekmeyin” uyarısının yapıldığı da iddia edildi.Erbaş’ın Mekke’deki bayram menüsünde yer alan yiyecekler, şöyle sıralandı: “Arap aşı çorbası, su böreği, Özbek mantısı, kavurma pilav, zeytinyağlı dolma, patlıcan közleme, havuç haşlama, brokoli, karnabahar, bamya, çeri domatesi, mevsim salata, cacık, elma suyu, taze gül yapraklarıyla servis edilmiş gül suyu, ayran, gazoz, maden suyu, baklava, ananas, muz, siyah üzüm, yeşil üzüm, mandalina, portakal, elma, armut, erik, nektarin, kiraz...”