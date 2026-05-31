Halkın sahilinde şezlong tarifesi

Yaz dönemi başladı ancak başta Ege kıyıları olmak üzere ülkenin pek çok noktasındaki plajlarda denize ücretsiz girecek alan neredeyse yok. Sahilleri halka kapatan otellere ve işletmelere her geçen gün yenisi eklenirken, yurttaşların “Sahiller halkındır” talebi ise büyüyor.

Bazı işletmelerin kişi başı 12 bin lirayı aşan ücretler talep ettiğini söyleyen yurttaşlar "Çocuklarla denize girecek sakin bir yer arıyoruz ama her yerde şezlong, loca ve giriş ücreti var. Halk plajı denilen yerler dolup taşıyor çünkü kıyının büyük kısmı işletmelere bırakılmış durumda" diyerek isyan ediyor.

Kıyı Kanunu'na göre kıyılar herkesin eşit ve serbest kullanımına açık alanlar olarak tanımlansa da birçok turizm bölgesinde sahil şeritlerinin önemli bölümü beach club'lar, özel işletmeler, şezlong alanları ve localarla kaplandı. Bu durum ücretsiz halk plajları üzerindeki baskıyı artırdı. Yurttaşlar bir yanda binlerce liralık giriş ücretleriyle karşılaşırken diğer yanda her geçen yıl küçülen kamusal alanlarda yer bulmaya çalışıyor.

DENİZİN BİLE TARİFESİ VAR

Bir zamanlar havlusunu kapanın ücretsiz girebildiği Ege kıyılarında artık denizin de bir tarifesi var. Çeşme'den Bodrum'a, Ayvalık'tan Cunda'ya kadar uzanan sahil şeridinde bazı beach işletmeleri giriş ücretlerini ve harcama limitlerini binlerce liraya çıkardı. Bazı plajlarda bir günlük deniz keyfinin bedeli, asgari ücretlinin günlük kazancını katbekat aştı. Kıyılar hukuken halkın olsa da sahillerde söz giderek daha fazla özel işletmelerin oldu. 2026 yaz sezonu öncesinde açıklanan ücret tarifeleri, birçok sahilde denize girmenin artık ciddi bir bütçe gerektirdiğini ortaya koydu. Çeşme, Bodrum ve Ayvalık'ta faaliyet gösteren bazı işletmeler giriş ücretlerini ve harcama limitlerini duyurdu.

BİNLERCE LİRAYI AŞTI

Çeşme'de bazı işletmeler giriş ücreti yerine yüksek harcama limitleri uyguladı. Bir işletmede kişi başı 2 bin 500 lira, başka bir işletmede 3 bin lira, bir diğerinde ise 5 bin liralık harcama şartı getirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir beach işletmesi hafta sonu giriş ücretini 4 bin 500 liraya çıkarırken, başka bir işletmede kapı girişi 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Bazı işletmeler ise hem giriş ücreti hem de harcama zorunluluğu getirdi. Bir işletmede hafta sonu giriş ücreti 1.450 lira olurken buna ek olarak kişi başı 1.950 liralık harcama şartı uygulandı. Özel locaların fiyatları ise 9 bin 750 liraya kadar yükseldi.

Bodrum'daki bazı lüks beach işletmeleri giriş ücretlerini avro üzerinden açıkladı. Bazı tesislerde tek kişinin plaja giriş bedeli 230 avroya, yani yaklaşık 12 bin 277 liraya ulaştı. Yiyecek fiyatları da dikkat çekti. Bazı işletmelerde bir porsiyon lahmacun 30 avrodan, yaklaşık 1.600 liradan satışa sunuldu.

HAVLU SERMEYE İZİN YOK

Kıyılardaki gerilim yalnızca yüksek ücretlerle sınırlı da değil. Bodrum'da bir sahile havlusunu sererek denize girmek isteyen yurttaşlar ile alanı kullanan işletme yetkilileri arasında tartışma çıktı. Yurttaşlar kıyıların herkesin kullanımına açık olduğunu belirterek tepki gösterirken, işletme tarafı alanın kendi kullanımında olduğunu savundu.

Yüksek ücretler artık yalnızca Çeşme ve Bodrum'la sınırlı kalmadı. Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ve Cunda'da da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Sarımsaklı'daki bazı işletmeler kişi başı 1.500 liralık harcama limiti uyguladı. Bölgede faaliyet gösteren başka işletmelerde ise giriş ücretleri bin lira seviyesinde belirlendi. Cunda'daki bir işletmede giriş ücreti bin lira olurken localar için 2 bin 500 lira ek ücret talep edildi. Bir başka işletme ise 5 bin liralık ücretle bölgenin en pahalı işletmeleri arasında yer aldı. Bu ücretin içinde 2 bin 500 liralık harcama limiti de bulundu.

***

BAYRAM TATİLİNDE TEPKİ BÜYÜDÜ

Bayram tatili için Çeşme'ye gelen bir yurttaş, sahile havlusunu sermek istediğinde işletme görevlileriyle tartışma yaşadığını belirterek, "Denize girmek için para vermek zorunda bırakılıyoruz. Burası herkesin sahili ama sanki yalnızca parası olanların kullanımına açılmış gibi" dedi.

Datça'da ailesiyle birlikte tatil yapan bir başka yurttaş ise ücretsiz alanların giderek daraldığını söyleyerek, "Çocuklarla denize girecek sakin bir yer arıyoruz ama her yerde şezlong, loca ve giriş ücreti var. Halk plajı denilen yerler bile dolup taşıyor çünkü kıyının büyük kısmı işletmelere bırakılmış durumda" diye tepki gösterdi.

Ayvalık'tan Cunda'ya günübirlik gelen bir tatilci de giderek artan fiyatları eleştirdi. Yurttaş, "Eskiden ailece gelip havlumuzu serip denize girerdik. Şimdi birçok yerde giriş ücreti, harcama limiti ya da loca dayatmasıyla karşılaşıyoruz. Kıyılar halkın deniyor ama halkın kullanabildiği alanlar giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

***

‘HAVLU HAREKETİ’ BAŞLAMIŞTI

Türkiye'de kıyıların kullanımına ilişkin tartışmalar sürerken benzer bir mücadele birkaç yıl önce Yunanistan'da gündeme gelmişti. Paros Adası'nda başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan "Havlu Hareketi" kapsamında yurttaşlar, plajlardaki işletmelerin ruhsatsız faaliyet göstermesine ve yönetmeliklerde izin verilenden fazla alanı şezlong ve şemsiyelerle kapatmasına karşı eylemler düzenlemişti.

***

MUÇEV TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Kıyıların ticarileştirilmesi tartışmalarında MUÇEV de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan şirketin, birçok noktada sahil, plaj ve kıyı alanlarını işletmeye aldığı biliniyor. Şirketin unvanı 2024 yılında "Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi" olarak değiştirilirken merkezi de Ankara'ya taşındı. Ancak isim değişikliği, kıyıların kamusal niteliğini zayıflattığı yönündeki eleştirileri ortadan kaldırmadı. Yurttaşlar ve yaşam savunucuları, kıyıların şirketler ve özel işletmeler eliyle gelir kapısına dönüştürülmesine tepki gösterirken, kamunun ortak kullanımında olması gereken alanların giderek daha fazla ücretli hizmet alanına dönüştüğünü belirtiyor. Böylece "kıyılar halkındır" ilkesi kâğıt üzerinde kalırken, sahillerde belirleyici olan yine tarife, giriş ücreti ve harcama limiti oluyor.