Halkın Saray’dan umudu kalmadı

Politika Servisi

Baskı, yargı sopası ve zor yoluyla ayakta kalmaya çalışan iktidar hemen hiçbir konuda toplumun rızasını alamıyor. Saray yönetiminin ekonomiden yargıya, bürokrasiden ifade özgürlüğüne kadar her konuda yaşadığı çöküş kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. GÜNDEMAR Araştırma’nın her ay düzenli olarak yaptığı “Türkiye Gündemi” araştırmasının Ağustos sonuçlarında da hükümetin başarısızlığı gözler önüne serildi. Araştırmaya katılanların dörtte üçü ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor. GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat 20-26 Ağustos tarihlerinde yaptıkları “Türkiye Gündemi” araştırmasını 60 ilde ve toplam 2 bin 225 kişi ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:

ÜLKE KÖTÜYE GİDİYOR

Katılımcılara, “Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 74’ü, Türkiye’nin genel gidişatının “kötüye gittiğini” ifade ederken, yalnızca yüzde 18’lik bir kesim “gidişatın iyiye doğru olduğunu” belirtti. Yüzde 8’i ise bu konuda fikir belirtmedi. Araştırmada dikkat çeken nokta ise AKP seçmeninin yüzde 55’i de Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünüyor. MHP seçmeninin ise yüzde 45’i kötüye gittiğini düşünüyor.

EKONOMİ ÇÖKÜŞTE

Katılımcılara, “Türkiye’de ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusu yöneltildiğinde ise her 10 kişiden 8’inin Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşündüğü görüldü. Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 80’i ekonomik gidişatı kötü bulurken yalnızca yüzde 15’i ekonominin iyiye gittiğini belirtti.

AKP seçmeninin yüzde 66’sı ekonominin kötüye gittiğini belirtirken, sadece yüzde 26’sı iyiye gittiğini söyledi. MHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı: Yüzde 63 kötüye, yüzde 34 iyiye gidiyor dedi.

ÖZGÜRLÜK YOK

Katılımcılara sorulan “Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?” sorusuna, Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 71’i, ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kötüye gittiğini belirtirken, toplumun yalnızca yüzde 20’si gidişatın iyiye doğru olduğunu belirtti. AKP seçmeninin yüzde 51’i bu alandaki gidişatı kötüye doğru gidiş olarak değerlendirirken, yüzde 35’i de iyiye gittiğini, yüzde 14’ü ise fikri olmadığını belirtti.

Katılımcılara, “Türkiye’de yargı ve adalet sisteminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise her 4 katılımcıdan 3’ü “yargı ve adalet sisteminin gidişatını kötü” yanıtını verdi. Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 76’sı, yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini düşünürken, yalnızca yüzde 16’sı “iyiye gidiyor” dedi. Yüzde 8’i ise fikir belirtmedi. AKP seçmeninin yüzde 56’sı yargı sisteminin kötüye gittiğini belirtirken, sadece yüzde 30’u iyiye gittiğini ifade etti. MHP seçmeninin ise yüzde 63’ü kötüye gittiğini, yüzde 34’ü iyiye gittiğini belirtti.

HÜKÜMET BAŞARISIZ

Katılımcılara, “Sizce mevcut hükümet, görevini yerine getirmede genel olarak başarılı mı, yoksa başarısız mı?” sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 61’i başarısız, yüzde 25’i başarılı buldu. AKP seçmeninin yüzde 47’si hükümeti başarılı bulurken, yüzde 33’ü başarısız, yüzde 20’si ise fikrim yok dedi. MHP seçmeninin yüzde 55’i başarılı, yüzde 33’ü başarısız buldu. Araştırmaya katılanların yüzde 55’i belediye operasyonlarında “ tutuklamaları haksız ve siyasi” olarak değerlendirirken, yüzde 34 oranında katılımcı da “tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde” bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 11’i ise bu konuda ”fikrinin olmadığını” ifade etti. Bu sonuçlar parti bazında incelendiğinde AKP seçmeninin yüzde 59’unun, MHP seçmeninin ise yüzde 53’ünün “tutuklamaları hukuka uygun ve yerinde buldukları”nı belirttikleri görüldü, CHP ve DEM seçmenlerinin yüzde 90’ı, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 64’ünün “tutuklamaları haksız ve siyasi buldukları” ortaya çıktı.

∗∗∗

KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN GEÇTİLER

Katılımcılara, “Son zamanlarda bazı muhalefet partili (CHP ve İYİ Parti’den) belediye başkanlarının AKP’ye geçişlerinin başlıca nedeni sizce nedir?” diye sorulduğunda Türkiye genelinde her iki kişiden biri geçişleri “kişisel çıkar” olarak açıklıyor. Toplumun yüzde 46’sı geçişleri, “kişisel çıkarlar ve iktidara yakın durma isteği” ile yüzde 15’i, “belediyelere yönelik baskılar ve yönetim zorluğu” nedeniyle, yüzde 21’i “parti içi sorunlar ve örgütsel anlaşmazlıklar” nedeniyle, yüzde 7’si de “ideolojik veya siyasi fikir değişimi” nedeniyle olduğunu belirtti. Katılımcılara “Belediye başkanlarının seçimle geldikleri partiden istifa edip başka bir partiye geçmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltilirken her 10 kişiden 6’sının parti değişimini yanlış bulduğu görüldü. Yüzde 63’lük büyük çoğunluk, bu tür geçişleri yanlış bulduğunu ve halkın iradesine aykırı olduğunu belirtti.

∗∗∗

TOPLUM GELİŞMELERDEN RAHATSIZ

Katılımcılara, “Sahte diploma, yargı borsası iddiaları ve partiler arası geçişler” gibi gelişmeler sizde ne hissettiriyor?” sorusu yöneltildiğinde 10 kişiden 6’sının bu gelişmelerden çok rahatsız olduğu görüldü. Araştırmaya katılanların;

• Yüzde 34’ü bu olaylara karşı adaletsizlik ve rahatsızlık hissettiğini

• Yüzde 13’ü üzgün ve umutsuz hissettiğini

• Yüzde 15’i öfke veya tepki duyduğunu

• Yüzde 31’i artık şaşırmadığını

• Yüzde 3’ü bu olayların kendisini pek etkilemediğini belirtti.