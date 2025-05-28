Halkın sırtından rekor gelir

Yurttaşın hayatı her alanda zorlaşırken köprü ve yol geçişlerinden elde edilen kaynak rekor kırıyor. Zorunlu ulaşım yollarından elde edilen gelirdeki artış dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe verilerine göre, köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirlerde rekor düzeyde artış yaşandı. Yol, köprü ve tünellerden 2025 yılının ilk çeyreğinde elde edilen gelir, 2024 yılının ilk çeyreğine oranla yüzde 101 arttı. Ocak-Nisan döneminde yol ve köprü geçişlerinden Hazine’ye 747 milyon 294 bin lira aktarıldı.

Son yıllardaki rakamlar, köprü ve yol gelirlerinin Hazine için kolay yoldan gelir yaratma aracı haline geldiğini gözler önüne seriyor. 2021’e kıyasla, 2025’te sağlanan gelir yaklaşık 40 kat arttı.

Sene başında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 43 zam yapıldı. İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçiş ücreti 47 liraya yükseldi. Üçüncü köprünün ücreti ise 70 liradan 80 liraya çıktı. Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti 585 liradan 790 liraya çıkartıldı.

∗∗∗

2021-2025 ARASI KÖPRÜ, YOL VE TÜNEL GELİRİ 40 KAT ARTTI (TL)*

*İlgili yılların ocak-nisan dönemi