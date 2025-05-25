Halkın sofrasına saldırı

İlayda SORKU

İzmir Buca Belediyesi’nin Söğüt mevkiinde kurduğu dikey tarım serası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı. Halkın ucuz, sağlıklı ve adil gıdaya erişimine göz diken saldırganlar seranın su deposuna yoğun miktarda tuz döktü. Besin ve bitki solüsyon tankına yoğun miktarda tuz dökülen saldırıda, topraksız tarımla yetiştirilen 7,5 ton taze fasulye kullanılamaz hale getirildi.

“Bu tamamen kötülük, vatan hainliği” ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Görkem Duman, sabotajın ardından BirGün’e konuştu.

NOKTA ATIŞI TUZLANDI

Geçtiğimiz cuma günü CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın ziyaretiyle birlikte ilk hasatın başladığını aktaran Duman, “Serayı yeni kurduk ve taze fasulyeleri toplamaya başlamıştık. Dikey tarım ve topraksız tarımın bir örneğini hayata geçirdik. Ayrıca Grup Başkanvekilimizin de mesleği ve alanı olduğu için gerçekten çok beğendi. 2-3 gün sonra da bu sabotajla karşılaştık. Tellerin üzerine atlayıp direği kırıp direkt tankın yani besin ve bitki solüsyonunun olduğu yere nokta atışı bir şekilde tuz atmışlar” diye konuştu.

Duman, seranın yanı sıra 66 dönüm ve 10 dönüm olmak üzere diğer tarlalarda üretilen ürünlerin de kent lokantalarında kullanıldığını hatırlattı. Duman, “4 çeşit yemeği hâlâ 50 liradan yurttaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal destek olarak da dağıtıyoruz. Ancak elbette sera ayrı bir örnekti. Dikey tarım olduğu için farklı bir tarım örneğiydi. Karşılaştığımız bu olayı tamamen kötülük ve vatan hainliği olarak yorumluyorum” ifadelerini kullandı.

Görkem Duman - Buca Belediye Başkanı

DAYANIŞMAYLA FİDE EKECEĞİZ

İlerleyen süreçte diğer tarlalarda üretim devam ettiği için kent lokantalarında hizmet sunmaya devam edeceklerini aktaran Duman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seradan alacağımız 7,5 tonluk taze fasulyeyi takas yapıp diğer ürünleri alıp vatandaşlarımıza ve kent lokantasına dağıtacaktık. Sabotaja ve ürün kaybına rağmen bir aksama söz konusu olacağını düşünmüyorum bu konuda. Önümüzdeki çarşamba günü de bin tane fide ile orada vatandaşlarımızın da desteği ve dayanışmasıyla yeniden fide ekimini de gerçekleştireceğiz.”

2 DÖNÜM DAHA SERA AÇACAĞIZ

“Biz bu sabotajdan yılmayıp daha güçlü çıkacağız ve 2 dönüm daha seramızı açacağız” diye konuşan Duman, seraların yapımına başlanacağını, dikey tarım ve topraksız tarıma devam edeceklerini vurguladı. Duman son olarak şunları aktardı: “Bu seraların yapımına başlanacak, dikey tarım ve topraksız tarıma devam edeceğiz. Ayrıca ürün yelpazelerini de genişleteceğiz ve Bucalı vatandaşlarımızın sofrasına çok daha fazla organik, lezzetli, sağlıklı ürün sağlamış olacağız. Sabit olarak bir şüpheli yok şu anda ancak elbette birçok şüpheli var. Araştırılıyor, bakılıyor. Çevredeki mobese kameralarından, evlerin kameralarından araştırma devam ediyor. Biz Bucalılara hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”