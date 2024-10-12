Halkın sofrasına ‘Şimşek’ çaktı

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay paylaştığı “İstanbul Barometresi” araştırmasının eylül ayı raporu yayımlandı. Rapor dün yaptığı açıklamada “Ekonomimizin dayanıklılığı artıyor” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sözlerinin doğru olmadığını ortaya koydu.

Rapora göre eylül ayında hem ülkenin hem de kentin gündeminde en çok konuşulan konu hâlâ ekonomi. Okulların da açıldığı eylül ayında çocuk sahibi 100 İstanbulludan 34’ü kırtasiye masraflarından kesinti yaptı. Bunu, okul forması ve kaynak kitap gibi diğer masraflar izledi.

En dikkat çekici noktalardan biri de İstanbulluların yüzde 56,2’sinin geçen seneye göre satın aldığı gıda çeşidinin azalması oldu. Katılımcıların yüzde 91.8’i kırmızı et, yüzde 61.9’u balık, yüzde 55,2’si kuruyemiş çeşitlerinde satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını ifade etti. Makro veriler açıklayarak ekonomide müjdeler sunan Bakan Şimşek’in bu veriler tabii ki umurunda değil. Onun için sadece sermaye mutlu olsun yeter.

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• %60

Katılımcılara göre %60 ile ekonomik sorunlar, %57,3 ile ulaşım ve %53,6 ile sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.

• %42,9

Eylül ayında katılımcıların %42,9’u kıt kanaat geçinebildiğini %26,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %12’si ise aslında pek geçinemediğini kaydetti. 100 Kişiden sadece 18,2’si "Kenara Para koyuyorum" dedi.

• %35,7

Katılımcıların %35,7’si kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,7’si ise asgariden bile az miktarda ödeyebildiğini söyledi.

• %18,4

Katılımcıların %18,4’ü Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken %44,1’i kötüleşeceğini ifade etti.

• %55,6

En öne çıkan konuların başında Satın alınabilen gıdalar geldi. Katılımcıların %55,6’sı satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtti. Katılımcıların %68,3’ü indirime giren gıdaları tercih etme sıklığının arttığını belirtti

• %97,5

Katılımcıların %97,5’i ekonmik sebeplerle gıda çeşidin azalttığını belirtirken, katılımcıların %56,2’si geçen seneye göre satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını aktardı. Katılımcıların %91,8’i kırmızı et, %61,9’u balık, %55,2’si kuruyemiş çeşitlerinde satın aldığı gıda çeşidinin de azaldığını belirtti.

• %43,2

Okulların açıldığı ayda katılımcıların %43,2’si eğitim masraflarını karşılayamadığını aktarırken, eğitim masrafını tamamıyla karşılayamadığını belirten katılımcıların %34,2’si kırtasiye, %20,6’sı okul forması, %15,5’i ders kitabı ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

• %49,6

Katılımcıların %49,6’sı eylül ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti. Katılımcıların %42’si yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti. %11,8’i evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar olduğunu belirtti.