Halkın sorunları umurlarında değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 39 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından 2025 yılı bütçesi, 9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’na geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda 180 saat süren 2025 yılı bütçe mesaisi, 21 Aralık’ta tamamlandı.

Genel Kurul’da 452 milletvekili toplamda bin 239 defa söz aldı.

TBMM’de günler süren bütçe maratonun ardından kabul edilen 2025 yılı merkezi yönetim bütçesine AKP ve MHP, “Evet”, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi ise “Hayır” oyu verdi. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kabul 2025 Yılı Merkezi Bütçesiyle, 14 trilyon 731 milyar TL gider, 12 trilyon 800 milyar TL ise gelir hedeflendi.

HAYAL SATAN AKP’LİLER

TBMM Genel Kurulu’ndaki 2025 yılı bütçe maratonunun son oturumunda son sözü, AKP Grup Başkanvekilleri kullandı. Toplam 70 dakikalık konuşma süresi AKP Grup Başkanvekilleri Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta bölüşüldü. Her iki konuşmacı da konuşmalarında, Türkiye gerçeklerini yok sayarak adeta hayal sattı.

AKP adına kürsüye ilk olarak çıkan AKP’li Leyla Usta Şahin, 1987 yılında uygulanmaya başlanan başörtüsü yasaklarından söz etti, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. 2025 yılı bütçesinin ana ekseninin sosyal yardımlar olduğunu kaydeden Şahin, kadına yönelik şiddetle de AKP iktidarlarında kararlılıkla mücadele edildiğini ileri sürdü. Gençlerin, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına değinmeyen Şahin, savunma sanayiinde yapılanlara değinerek başarı hikayesi yazdı.

Kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak anılan ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa teklifinin baş aktörlerinden AKP’li Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu da Türkiye gerçeklerinden kopuk bir konuşmaya imza attı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından yaşananları anlatarak konuşmasına başlayan AKP’li Yenişehirlioğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına değindi.

AKP'lilerin bütçe konuşmalarına tepki gösteren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Halkın bütçeden beklediği başka, AKP’lilerin anlattığı bambaşka” dedi. Bütçe teklifi ve gerekçesine yönelik, “Bütçede gençler yok, çiftçi yok, emekli yok, kadınlar yok, çocuklar yok” değerlendirmelerinin haklılığının AKP'lilerin konuşmalarıyla ortaya konulduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Yurttaş iktidardan, yaşanılan derin ekonomik krizin çözümüne dair iki çift söz beklerken iktidar temsilcileri savunma sanayi, KAAN, başörtüsü anlatıyor. Yurttaşın gündemi mutfakta kaynamayan tencere, derin yoksulluk. AKP’nin gündeminde ise sadece reklam var. Ne esnaf, ne çiftçi, ne emekli ne sanayici ne de istihdam yok. Bütçe görüşmelerinde ilk gün yapılan ve son gün yapılan konuşmalar önemlidir.”