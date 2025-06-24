Halkın sorunlarına göre ilerleyeceğiz

CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi TBMM Grubu Temsilcisi Bülent Tezcan, gazeteciler ile bir araya geldi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecine yönelik bilgi paylaşan Tezcan, kurultay tartışmalarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Kampanya ofisinde kurumsal ilişkilerden, medyaya, kamu yönetiminden hukuki ve idari bölümlere kadar çok sayıda yeni bölüm açılacağını ifade eden Tezcan, sürecin yalnızca ofise sıkışmayacağını ve dinamik şekilde yürütüleceğini belirtti.

SAHA ÇALIŞMALARI

Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik kampanya sürecinde, milletvekillerinin de içinde olduğu çok sayıda heyetin görev alacağını kaydeden Tezcan, 81 ile heyetler gönderileceğinin altını çizdi. Tezcan, “Toplumun öncelikleri ne? Sorunlara hangi duyarlılıkla müdahale edeceğiz?” sorularının yanıtlarının saha çalışmaları ile netleştirileceğini dile getirdi.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Tezcan, “Kampanya sürecinde ittifak arayışı olacak mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Pozisyon dağıtmaya yönelik değil, organik bir ittifak olacak. 31 Mart 2024’te sandıkta kurulan ve Türkiye İttifakı olarak nitelendirilen ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sağlanacak. Kampanya sürecine katılmak için yurttaşlardan da ciddi bir talep var. Korku duvarı yıkıldı. İttifakımız, felaketlere ortak ağlayan herkesin ittifakı olacak. Cumhurbaşkanlığı makamının bir çatışmayı, ayrışmayı temsil ettiği dönemden geçiyoruz. Bizim adayımız kucaklayıcı, Türkiye’nin yeniden inşasını sağlayabilecek bir aday.”

CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Hükümet Programı üzerine de çalışılacağını anlattı. Tezcan, ofisin eğitimden sağlığa, adaletten kültür sanata kadar toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda, “CHP Türkiye'yi nasıl yönetecek?” sorusuna yanıt veren bir yol haritasını ortaya koyacağına dikkati çekti.

Ofisin çalışmalarında ekonomi ve adalet alanlarının önceleneceğini dile getiren Tezcan, kritik alanlarda politikalar üretecek masalar oluşturulacağını ve bu masalarda STK temsilcilerinden akademisyenlere kadar alanında uzman çok sayıda ismin de görev alacağını vurguladı.

EN ÖNEMLİ GÜÇ GENÇLER

Tezcan’ın, “İmamoğlu’nun tutuklu olması kampanya sürecinde zafiyet yaratır mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “İmamoğlu’nun mitinglerde olamaması, tutuklu olması kısıtlayıcı bir şey tabii ancak bunu aşacağız. Adayımızı, siyaset kadroları aracılığıyla halkla konuşturacağız. İmamoğlu da basın üzerinden mesajlarını iletecek. Belirli bir süre sonra, yapay zeka ve hologram gibi teknolojik olanakları da kullanacağız. İmamoğlu’na müthiş bir gençlik desteği var. İmamoğlu’nun en önemli sözcülerinden biri gençler olacak.”