Halkın sosyal tesisleri yok paraya satıldı

Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığını yok pahasına elden çıkaran AKP’nin özelleştirme politikasının bilançosu hesaplandı. Türkiye, tarihinde olmayan büyüklükte özelleştirmelere AKP döneminde şahit oldu, kamu kurumları varlıklarının büyük bölümünü kaybetti. Kamunun sosyal tesis envanteri de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Genel bütçe kapsamındaki 40 kamu idaresinin sosyal tesis sayıları toplamı belli oldu. Veriler kamu sosyal tesislerinde 2024-2025 döneminde yaşanan büyük erimeyi ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, 2021 itibarıyla 40 kamu idaresinin sosyal tesislerinin toplam sayısı kayıtlara, bin 471 olarak geçti. 2022 yılında ise sosyal tesis sayısı, bin 481’e yükseldi.

Genel bütçe kapsamındaki idarelerin sosyal tesis sayısı 2023 yılında bin 465 ile ifade edildi. Yeni inşa edilen sosyal tesisler ile birlikte 2024 yılında 40 kamu idaresine kayıtlı sosyal tesis sayısı, bin 520’ye çıktı.

Kamunun sosyal tesisleri, AKP’nin hoyrat özelleştirme politikasından nasibini aldı. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin elindeki sosyal tesis sayısı, 2024 yılından 2025 yılına kadar 115 azaldı. 2024 yılında bin 520 olan genel bütçe kapsamındaki idarelerin sosyal tesis sayısı, 2025 yılında bin 405’e kadar geriledi.

Kamu varlıklarını haraç mezat elden çıkartarak özelleştirme rekorları kıran AKP, kamuya ait otel, tatil köyü ve sosyal tesisleri de yok pahasına sattı. TCDD’nin Balıkesir’deki dinlenme tesisinin satışına hazırlanan AKP, Foça Tatil Köyü ve Büyük Ankara Oteli’nin de aralarında olduğu 12 kamu tesisini, 1 milyar 20 milyon TL’ye sermayeye devretti.