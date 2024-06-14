Halkın suyuna genelge engeli

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden (DİSKİ) yapılan yazılı açıklamada, kırsal mahallelerde içme suyu sorununu çözmek için ihaleye çıkarılan sondaj yapım işinin, "Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri" kararı kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, “DİSKİ tarafından kentimizin farklı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını gidermek amacı ile ‘Diyarbakır İline Bağlı Mahallelerde İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi’ ihalesi yapılmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 17 Mayıs 2024 tarih ve 32549 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Kamu İhale Kurulu Kararının 27 Mayıs 2024 tarihli 2024/DK.D-91 sayılı kararları nedeniyle ihale iptal edilmiştir” denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kararı eleştirdi;

"Maalesef halkımızın ve özellikle kırsal bölgenin uzun yıllardır yaşadığı su sıkıntısını çözmek için DISKI idaremiz tarafından yapılan sondaj ihalesi KİK tarafından iptal edilmiştir. Bu zulüm değil de nedir?"

Bucak, 31 Mart yerel seçimlerin ardıdan yönetime geldiklerinden sonra yaptığı açıklamada sekiz yıldır kayyımın yönettiği belediyenin 2 milyar 438 milyon TL, DİSKİ’nin 907 milyon TL borcu, toplamda ise 3 milyar 345 milyon TL borç olduğunu söylemişti. Bucak, ayrıca belediyenin ihalesi yapılmış ve muhasebe kayıtlarına yansımayan borcunun 3 milyar 640 milyon TL, DİSKİ’nin ise 200 milyon TL olduğunu belirtmişti.