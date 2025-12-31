Halkın suyunu Coca-Cola içti

Gökay BAŞCAN

Artık kuraklık ve su kesintileriyle anılan göller bölgesi Isparta’da kalan su da Coca-Cola’ya peşkeş çekildi. 500 bine yakın nüfusu olan Isparta’nın kullandığı toplam suyun %7,1’i sadece bir tesiste tüketilecek.

İklim krizine bağlı olarak artan kuraklık nedeniyle su krizi artık kışın dahi yaşanırken, iktidar kalan suyu da şirketlere bağladı. Isparta’nın ev sahipliği yaptığı ülkenin en büyük gölü Eğirdir ve Kovan olmak üzere bölgedeki birçok göl kurudu. Su krizinin derinleştiği Isparta’da yıl boyunca yapılan düzen su kesintileri yurttaşı mağdur etti. Ayrıca Isparta'nın Direkli köyünde DSİ'nin doğal kaynak suyunu Darıderesi Barajı'na aktarma projesine karşı çıkan vatandaşlar, iş makinelerinin çalıştığı alana akın etti. Geçen haziran ayında ellerinde bastonlarıyla eyleme gelen yaşlılar da, jandarma barikatlarını aşarak çalışma alanına girdi. Jandarma ile köylüler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, biber gazından etkilenenler ve sıcaktan bayılanlar oldu.

DÖRDÜNCÜ ÇED ONAYI

Yurttaşların itirazlarını görmezden gelen, halkı susuz bırakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi’nin meşrubat üretim tesisinin kapasite artışına onay verdi. Isparta’nın Gönen ilçesinde bulunan meşrubat üretim tesisi ilk olarak 2016 yılında faaliyet geçti. 9 yılda 3 kez ÇED gerekli değildir kararı alarak kapasite artışlarına gitti. Son olarak iki katından fazla kapasitesini artırmak şirkete bir kez daha onay verilerek, Isparta halkının suyu gasp edildi. Bugüne kadar yılda, 776 milyon 110 bin litre su tüketen şirket, kapasite artışıyla birlikte 1 milyar 659 bin 972 bin su harcayacak.

ŞİRKETE BAĞLANDI

Yaklaşık 500 bin yurttaşın yaşadığı Isparta’da yıllık toplam su miktarı ise 23 milyon ton. Böylece sadece bir tesis, bütün kentin harcadığı toplam suyun %7,1’ini kullanacak. Ayrıca üretim tesisinde günde 50 kilograma yakın atık ambalaj meydana gelecek. Çevre Bakanlığı’ndan verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı ile birlikte yapılacak kapasite artışı için şirket 2 milyar TL’ye yakın para harcayacak. DSİ’nin, yerel yönetimlerin de görüşlerinin alındığı ÇED dosyasında, hiçbir kurum şerh koymadı.

Belediye suyu israf ediyor Halka su tasarrufu çağrısı yapan Isparta Belediyesi'nin, 2023 yılında sisteme giren yıllık su miktarının yarıya yakınını israf ettiği ortaya çıktı. Evrensel’in geçen yıl yazdığı habere göre, Sayıştay Başkanlığı'nın Isparta Belediyesi'nde yaptığı denetimde tespit edilen bulgular, geçtiğimiz hafta yayımlanan raporda yer aldı. Sayıştay denetçileri, 2023 yılında Isparta Belediyesi'nin sistemine toplam 24.728.867 metreküp suyun yüzde 52,85'lik kısmının faturalandırıldığını, yüzde 47,15'lik kısmı olan 11.660.739 metreküplük kısmının ise gelir getirmeyen su olarak kaydedildiğini tespit etti.