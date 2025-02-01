Halkın talana karşı 6’ncı zaferi

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde enerji projelerine karşı verilen hukuk mücadelesi yeni bir zaferle sonuçlandı. Jeotermal enerji santralı (JES), rüzgar enerji santralı (RES) ve güneş enerji santralı (GES) projeleri için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Orhanlı Vadisi’nde 5 yıldır enerji projelerine karşı mücadele eden bölge halkı, daha önce de bu projelere karşı açtıkları 5 davayı kazandı. Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim şirketi tarafından revize edilerek yeniden sunulan proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 98 kişi ve 5 kurum tarafından dava açıldı.

VADİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi raporlarına dayanarak ÇED raporlarının eksik ve yetersiz olduğuna hükmedildi. Kararda, endemik ve nadir bitkilerin korunmasına yönelik önlemlerin yetersiz olduğu, kuş gözlemlerinin uzmanlar tarafından yapılmadığı ve proje sahasının önemli bir göç yolu üzerinde bulunmasına rağmen ekolojik etkinin göz ardı edildiği vurgulandı. Ayrıca, flora ve fauna üzerindeki olası zararların yeterince incelenmediği ve bölgenin biyolojik çeşitliliğine yönelik önlemlerin eksik olduğu belirtildi.

Kararın ardından açıklama yapan Orhanlı Köyü Derneği, vadilerine yapılmak istenen enerji projelerine karşı açtıkları altıncı davayı da kazandıklarını belirtti. Açıklamada, “22 jeotermal sondaj kuyusu, jeotermal enerji santralı, rüzgar ve güneş enerji santralı projeleri mahkeme kararıyla iptal edildi. ÇED dosyasında yer alan bilgilerin yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu karar, Orhanlı Vadisi’nde yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını korumuştur. Vadimizi savunmaya devam edeceğiz” denildi.