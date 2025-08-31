Halkın talebi ‘adil sözleşme’

HABER MERKEZİ

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Topağacı Mahallesi’nde yurttaşların kentsel dönüşüm sürecine tepkileri sürüyor.

32’inci gününü geride bırakan mahalleli hem yıkım hem de belediyenin kesintileri nedeniyle mağdur.

MA’ya konuşan yaklaşık 35 yıldır mahallede yaşayan Sadık Yılmaz, bir ayı aşkı süre geçmesine karşın muhatap bulamamaktan yakındı. Yılmaz “Biz hakkımızı yedirmeyeceğiz. Buralar tapulu yerlerimiz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Murat Kurum bu işe el atsın. Biz yetkililerden yardım istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Benim kapımı açtıkları zaman haneye tecavüzdür. Ama kapımı kırdılar. Bizi mağdur etmeye çalışıyorlar. 3, 5 gün gelip birkaç gün yıkıyorlar, sonra gidiyorlar. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Kimse kimsenin evine çökemez, tapulu yerleriniz. Gerekirse hemen yanınızda bulunan inşaatlardan daire veririz’ dedi. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Sözleşmenin adil olmasını istiyoruz. Yüzde 50 olsun. Projeyi göstersinler. Bizlere 8 bin lira kira yardımı veriyorlar. Öyle bir yer de yok” ifadelerini kullandı.