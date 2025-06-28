Halkın talebi değişim

Saray yönetimi yargı sopası ile muhalefeti susturmaya, kurumsal bir rejim inşa ederek ayakta kalmaya çalışırken halkın değişim talebi giderek yükseliyor. Çözüm süreci, yeni anayasa tartışması, İBB operasyonları, belediyelere atanan kayyumlar, CHP’ye yönelik baskılar ve 30 Haziran’da görülecek Kurultay davası ile bir elinde havuç ötekinde sopa ile muhalefeti dizayn etmeye, toplumun dikkatini dağıtmaya çalışan rejim, statükoyu korumak için tüm kozlarını masaya sürdü. Baskı ile iktidarda

kalacağını düşünen iktidar 19 Mart’ta hiç hesaba katmadığı bir direnişle karşılaştı.

ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI ATTI

Yıllarca tribünlerde oturtulan, sandık önüne geldiğinde oy kullanan, siyasetin öznesi olmaktan uzaklaştırılmış milyonlar üzer

lerindeki ölü toprağını atarak ayağa kalktı. Üniversiteliler polis barikatını yıkarken, Saraçhane’de bir araya gelen milyonlar

günlerce hükümeti protesto etti. Liseliler öğretmenleri için, Yozgat’ta çiftçiler zarar ettikleri mahsulleri için, kadınlar şiddete

karşı, emekliler insanca yaşayacak ücretleri için harekete geçti. Ülke geneline yayılan boykotlar örgütlenirken toplumun hemen her kesimi rejime karşı ortak ve birleşik bir direnişin parçası oldu. Aradan geçen 100 günlük süreçte toplumsal muhalefet rüzgarı dinmek bilmedi. Kimi zaman ülke geneline yayılan mitinglerde kimi zaman ülkenin yakıcı sorunlarına karşı devam etti.

KARŞISINDA DURUN ASLA KAZANAMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li 11 belediye başkanının cezaevine atılmasını protesto eden milyonlar

ülkenin can alıcı sorunlarına da benzer tepkiler göstererek topyekun bir değişim talebini yükseltiyor. Değişim talebinin

önünde duranlar ise toplumsal muhalefet rüzgarıyla sarsılıyor. Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in partisini iktidara

yaklaştıran tavrının ardından partinin tabanda karşılığının tükenmesi, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğ

lu’nun kurultayı kaybetmesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin ikinci parti konumuna gerileyerek kale dediği illeri bile

kaybetmesi, toplumdaki değişim talebinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Rejimin tüm manipülasyon çabalarına

rağmen esas hikaye direniş ve değişimden yana olanlarla mevcut statükoyu savunanlar arasında geçiyor. Son bir haftada öne çıkan bazı direnişleri ise şöyle özetleyebiliriz:

Çevreciler: Zeytinliklerinrin madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açan yasa teklifi, muhalefet partileri ve yaşam savunucularının itirazlarına rağmen geçen hafta Meclis komisyonundan geçti. Teklifin en çok eleştirilen 11. maddesi,

zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini düzenliyor. Buna göre zeytinlik alanlar, “başka bir yerde

madencilik yapılamayacağı” gerekçesiyle kamulaştırılabilecek. İlgili alandaki zeytin ağaçları başka bir yere taşınarak,

bölgede madencilik faaliyetleri sürdürülebilecek. Bu karar karşı çıkan halk ülkenin dört bir yanında protestolara girişti. Ha

tay, Dersim, Diyarbakır, Denizli, İzmir, Muğla, Mersin, Mardin gibi pek çok ilde bir araya gelen halk “Bu yasa doğaya değil,

sermayeye hizmet ediyor” dedi.

Öğretmenler: Özel sektöre bağlı öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler aylardır

hakları için eylemler yapıyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yıllardır süren taban maaş talebiyle Ankara’ya yürüyüş

başlattı. Hakları için mücadele edeceklerini belirten öğretmenler, “Artık oyalamalara değil, çözüme geliyoruz” dedi. KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen atamaları yapılmayan öğretmenler, ülkenin pek çok yerinde düzenledikleri eylemde ek atama ve adil kontenjan talep etti.

İşçiler: İstanbul’da kamuda çalışan sağlık işçileri, yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, "Sefalet ücretini kabul etmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz" dedi. Elâzığ’da kamuda çalışan sağlık işçileri, hükümetin sunduğu ilk zam teklifine

hastane önünde yaptığı eylemle tepki gösterdi. Zonguldak’ta TTK ve MTA’da çalışan maden işçileri, kamu işçisi için önerilen

ilk zam teklifini protesto etti. Eskişehir’de kamuda çalışan sağlık işçileri, hükümetin yaptığı yüzde 16’lık zam teklifini

protesto etti. İzmir’de Türk-İş’e bağlı sendikalara üye kamu işçileri, iş yerlerinin önünde hükümetin sefalet zammı teklifine karşı eylem yaptı. Yapılan açıklamalarda grev vurgusu öne çıktı. İstanbul’da tersane işçileri, yüzde 16’lık zam teklifine karşı

iş yeri önünde buluştu, "Sabır tükendi, mücadele başlıyor" mesajını verdi.

Dersim’de kara yolu işçileri, hükümetin yüzde 16’lık düşük zam teklifini protesto etti. Yol-İş Dersim Temsilcisi Bedri Kırmızıtoprak, bu işin sonunun greve çıkacağını söyledi.

Emekliler: Kartal Sahil Meydanı’nda bir araya gelen emekliler, iktidara, "Ya derhal geçim hakkı ya da derhal seçim hakkı’

diyoruz" diye seslendi. “Krizi biz yaratmadık, faturasını da bize ödetemezsiniz” diyerek tepkilerini dile getiren emekliler, taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Kök maaş garabeti son bulsun. Gerçek enflasyona göre zam yapılsın!” İstanbul’da ise “Adalet Yürüyüşü” gerçekleştiren 6 emekli, 20 polis tarafından gözaltına alındı. Edirne’de emekliler, düşük maaşlar ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle

eylem yaptı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, açlık sınırının 25 bin TL’yi aştığını, en düşükemekli maaşının ise 14 bin 469 TL’de kaldığını belirterek, “Bu insanlık dışıdır” dedi.

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, düşük emekli maaşları ve hayat şartlarına karşı Alsancak’tan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz” denildi.