Halkın talepleri gündemde yok

2025’in son ayına girilirken Meclis’te yine halkın gerçek gündemlerine yer yok. Derinleşen ekonomik kriz, artan geçim sıkıntısı başta olmak üzere toplumun yakıcı sorunlarını görmezden gelen iktidar Meclis’teki düzenlemelerde de kendi gündemini dayatıyor. Devam eden bütçe maratonunda bugün Saray’ın durmadan artan bütçesi görüşülecek. Açlık sınırı 28 bin TL, yoksulluk sınırı ise 92 bin TL’ye dayanırken 2026 bütçesi de yoksulluğu daha fazla derinleştirecek. İsrafın simgesine dönüşen Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yıl için bütçe teklifi 21 milyar 286 milyon lira olmuştu. Böylelikle Saray’ın günlük harcaması yaklaşık 58 milyon TL’ye çıkacak. Ayrıca bütçede emekçinin payı istikrarlı şekilde azalırken sermayeye aktarılan pay da artıyor. Eğitime, sağlığa, tarıma kısılan musluklar şirketlere açılıyor.

Meclis’in gündeminde “çözüm” tartışmaları ve 11. Yargı paketi de yer alacak. İlk aşamada 50-55 bin hükümlüyü ilgilendiren ve 31 Temmuz 2023 öncesi işlenmiş suçları kapsayan covid düzenlemesinin yer aldığı teklifle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılmalarına yönelik düzenlemenin kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Öte yandan asgari ücret mesaisi de başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında toplanarak, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak. Komisyonun dört toplantı yapması bekleniyor. Sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. Öte yandan işçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece 2026 yılı geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Konfederasyon olarak katılım sağlamayacağını açıklamıştı.

TBMM’de bu hafta, "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplanacak. İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen heyetin toplantıda görüşmeye ilişkin bilgi sunması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık bir aydır devam eden 2026 bütçe teklifi görüşmeleri tamamlanacak. İlk aşamada 55 bin kişiye tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşan heyetin, görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor. Öte yandan, komisyonunun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un nihai rapor hazırlanması amacıyla komisyondaki partilerden istediği görüş ve önerilere ilişkin raporlar heyetin yapacağı sunumdan sonra TBMM Başkanlığı’na iletilecek.

TBMM’ye 23 Ekim’de sunulan ve 30 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin komisyondaki görüşmeleri bu hafta tamamlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerine 8 Aralık 2025 Pazartesi günü başlanacak ve görüşülmeye başlanacak ve hafta sonları da dahil aralıksız devam ederek 21 Aralık’ta tamamlanacak.

AKP tarafından geçen cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 11. Yargı Paketi olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 3 Aralık Çarşamba Günü Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Pakette kısmi af, örgütlü suçlara ceza artırımı, savcıya mahkeme kararı olmaksızın el koyma yetkisi gibi düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin görüşmeleri sırasında, emlak vergilerinin belirlenmesinde esas alınan rayiç bedellere yapılan artışlara sınır getirilmesine ilişkin önerge verilecek.

Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu. Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor. Maraş depreminin etkilerini ve 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave edilecek.

Teklife göre, işverenlere hazineden verilen yüzde 4’lük prim desteği yüzde 2’ye düşürülüyor. İmalat sektöründe ise yüzde 5’lik destek devam edecek. Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretlerin cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenmesi; prime esas kazanç tavanının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılması; emeklilik prim oranının işveren hissesinin 1 puan artırılması için düzenlemeler yapılması öngörülüyor.