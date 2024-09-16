Halkın Taş Mektep’i MEB’e tahsis edildi

Rize’de Çamlıhemşin ilçesinde yurttaşlar kendi imkânlarıyla yaptırdıkları Taş Mektep'in Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin uygulama atölyesi olarak kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edilmesine tepki gösterdi. Çamlıhemşin Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İshak Yücel, yıllardır konuk evi olarak hizmet veren ve köylünün çabalarıyla yapılan Taş Mektep binasının, il özel idaresi tarafından Bakanlığa devredilmek istenmesine tepki gösterdi.

Yücel, “Sosyal bir proje olarak, toprağı, binası tamamen yöre halkının bağışları, maddi ve manevi katkılarıyla 1938 yılında inşa edilmiş, 1998 yılında taşımalı eğitime geçilmesi sebebiyle boşaltılmış eski ilkokulumuzu yeniden inşa ettik. 10 yıl uğraş vererek bu eseri topluma kazandırdık. Böyle bir yapının uygulama atölyeleri şeklinde kullanılması yapının fiziksel yapısına uygun olmadığı gibi şu an aktif olan kültür ve konuk evinin sosyal olarak yarattığı faydaları yok sayacak bir girişim olacaktır” dedi.

Konaklar Mahallesi ve Ortan Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneği (KON-OR) Başkan Yardımcısı Nihat Ataman, şunları söyledi: “Burada halkın onayı alınmadan, onların isteği göz ardı edilerek onların ihtiyaçları sorulmadan daha önce de projeler yapılmak istendi. Bu vadiye HES yapılmak istendi, halka sorulmadı halk yok sayıldı ve yapılamadı. Kamu yararını, kamuya sormadan onun isteğini almadan, onun ihtiyaçlarını belirlemeden onun onayını almadan hiçbir kamu yararı olmaz.” CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuşmasında, “Çamlıhemşin halkını dikkate alın. Eğer bir ihtiyaç varsa size Çamlıhemşin halkı yer gösteriyor. Öğretmen evinde bunu yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan fiziki binanın yapılmasına biz de katkıda bulunalım. Ama halkı dinlemezsen, yani bizi dinlemezsen biz de sizi dinlemeyiz, burayı size vermeyiz” ifadelerini kullandı.