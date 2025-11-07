Halkın tenceresinde et, bardağında süt yok

BirGün/ANKARA

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ inek sütüne yönelik belirlediği referans fiyat, büyük mağduriyetlere kapı araladı. Ağustos 2025’te 18,35 TL olan çiğ sütün litre başı referans fiyatı, Ekim 2025 itibarıyla yalnızca 1,25 TL artışla 19,60 TL’ye çıkarıldı. Konseyin yalnızca 1,25 TL’lik artışı, üreticilerin tepkisine neden oldu. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, üretim maliyetlerinin altında kalan çiğ süt fiyatlarına dikkati çekti.

CHP Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, çiğ süt fiyatlarının düşük kalmasından dolayı besicilerin hayvanlarını kesime gönderdiklerini belirtti. Çiğ süt fiyatlarının bir litre su almaya dahi yetmediğinin altını çizen Başevirgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tenceresine et koymaya gücü yetmeyen vatandaş, çiğ süt üretimindeki düşüş ile birlikte bardağa da süt koyamayacak. Su içmek çiğ sütten pahalı hale geldi. Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor, bir şişe su alamıyor. Üreticinin 19,60 TL’den sattığı sütün fiyatı, markette ortalama 50 TL’yi buluyor. Yine kazanan, en büyük emeği sarf eden emekçiler, üreticiler değil”