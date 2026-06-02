Halkın vergisi “huzur” verdi: TRT yönetimine 6 milyon TL

TRT, 2025 yılına yönelik mali bilgileri ile faaliyetlerini içeren raporunu, mali yılın tamamlanmasından beş ay sonra, gecikmeli olarak yayımladı. Rapor, Hilal Kaplan, Mücahid Eker ve Meryem Çetin gibi isimlerin de olduğu TRT Yönetim Kurulu’na ödenen huzur hakkının büyüklüğünü ortaya koydu.

Tarafsız yayıncılık ilkesine hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT'nin 2025 yılına yönelik faaliyetlerini ve mali bilançolarını içeren raporu tamamlandı. Rapor, kurumun yöneticilerine sağlanan maddi menfaatin büyüklüğünü ve fahiş harcamaları gözler önüne serdi.

YÖNETİME BALLI ÜCRET

TRT’nin verilerine göre, 2025 yılında yönetim kurulu üyesi başına aylık ortalama 56 bin TL’lik huzur hakkı ödemesi yapıldı. 2025 yılında dokuz yönetim kurulu üyesi bulunan TRT'nin, yönetim kurulu için yaptığı ödemeler toplamı 6 milyon 48 bin TL ile ifade edildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi. TRT’de 2025 yılında yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemede 2024 yılına göre yüzde 54’lük artış kaydedildi.

REKOR REKLAM GELİRİ

İktidar yanlısı yayın yaptığı iddiasıyla eleştirilen TRT’nin reklam gelirleri de raporlarda yer aldı. TRT’nin tüm markalarına ait reklam gelirinin, 2025 yılında 2024 yılına oranla yüzde 29 oranında artış yaşandığı bildirildi. Reklam gelirinde en fazla artış ise yüzde 43’lük oran ile TRT Haber kanalında görüldü. 2025 yılında TRT’nin tüm markalarına ait reklam geliri 4 milyar 705 milyon 829 bin TL oldu.

FAHİŞ KÂR

TRT’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda mali tablolara kısıtlı şekilde yer verildi. Rapora göre, TRT, 2025 yılında 4 milyar 275 milyon 723 bin TL net dönem kârına imza attı.

TANIDIK İSİMLER

TRT 2025 yılı Yönetim Kurulu kadrosunda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan sekiz kişilik TRT Yönetim Kurulu Üyesi listesindeki bazı isimler şöyle sıralanıyor:

• Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi): Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2021

• Hilal Kaplan (YK Üyesi): Sabah ve Daily Sabah yazarı

• Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi): Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı

GELİR YURTTAŞTAN

Türkiye’deki on milyonlarca yurttaşın desteklediği boykot çağrısına katılan sanatçıların işlerine son veren TRT'nin gelirlerinin büyük bölümü yurttaştan toplanan paralardan oluşuyor. TRT’nin, yurttaşın cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi satın aldığı ürünlerden 2021-2023 döneminde elde ettiği bandrol gelirinin, 29 milyon 545 milyon 709 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Kurumun bandrol geliri, yıllara göre şöyle kaydediliyor:

• 2021: 3 milyar 362 milyon TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon TL

• 2023: 18 milyar 235 milyon TL

>> 2024: 25 milyar 824 milyon TL