Halkın vergisiyle aydınlandılar

Elektrik dağıtımında özelleştirmenin yarattığı acı tabloyu ortaya koyan yeni veri açığa çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde açıkladığı veriler, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

AKP iktidarlarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar kritik çok sayıda alan sermayenin kucağına bırakıldı. Hoyrat özelleştirmelerden, elektrik dağıtım işi de payını altı. İktidar, 2013 yılında elektrik dağıtım işini tamamıyla özel sektöre devretti. Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Elektrik dağıtım şirketleri, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fahiş ödemeler aldı.

FATURA KABARIK

Bakanlığın Ocak-Ağustos 2025 döneminde elektrik dağıtım şirketlerine aktardığı para hesaplandı. Şirketlerin, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında kamuya kestiği sekiz aylık faturanın toplam tutarının 15 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

2025 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, 45 milyar 332 milyon 20 bin TL ödenek tahsis edildi. Bakanlık, toplam ödeneğinin büyük bölümünü elektrik dağıtım şirketleri için harcamak zorunda kaldı. Bakanlığın, 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemini kapsayan Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırması Tablosu da harcamaları ortaya koydu.

REKOR ÖDEME

Tabloya göre, sokak ve caddelerin aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine, 2025 yılının sekiz ayında toplam 16 milyar 283 milyon 457 bin TL ödeme yapıldı.

Yalnızca 2025’in sekiz ayında 16,2 milyar TL aktarılan elektrik dağıtım şirketlerine 2021-2024 döneminde yapılan ödemeler ise yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL

GİZLİ ZAM HAZIRLIĞI

EPDK, konut aboneleri için yıllık tüketim limitini düşürmeyi planlıyor. Planın hayata geçirilmesi ile milyonlarca haneyi, kabarık elektrik faturaları bekliyor.