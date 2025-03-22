Halkın yükselen direnişi korku saldı

Politika Servisi

Haklarında 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta sabaha karşı ev baskınları yapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 87 kişinin gözaltı süresi üçüncü günü geride bıraktı. Önceki gün ifade işlemleri başlayan gözaltındakiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi de dahil 87 kişinin ifade işlemleri dün de devam etti. Hakkında gözaltı kararı verilen Ertan Yıldız, Buğra Gökce ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Böylece iki soruşturmada toplam gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

İmamoğlu’nun bugün adliyeye sevk edileceği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın (bugün) saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

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EKREM İMAMOĞLU’NA KREŞ SORUŞTURMASI

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltında hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu. İmamoğlu soruşturmanın kreşlerle ilgili olduğunu belirtti. İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti: "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici de İmamoğlu’nun, yarın gerçekleştirilecek ön seçim ile ilgili mesajını paylaştı. İmamoğlu’nun mesajında, "Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur: Öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum" ifadeleri yer aldı.

HALKTAN BÜYÜK BİR GÜÇ YOKTUR

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile ortak açıklama yaptı. Özel, "Buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın!" dedi. Çerkezoğlu ise, "Halktan daha büyük bir güç yoktur" diye konuştu.

Özel, "Sokaklar meydanlar bizimdir. Bu akşam da (dün) saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız. Evet, buradan çağrı yapıyorum: Her yeri tutsalar da evinizin önüne çıkın" dedi. Çerkezoğlu ise, "Halktan daha büyük bir güç yoktur. Demokrasi işçinin ekmeğidir, yoksa ekmek yoktur" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar 85 milyonun hakkını, emeğini tehdit ediyor. Tehlikede olan ekmeğimizdir, emeğimizdir, çocuklarımızın geleceğidir, Cumhuriyet'tir. İşçi sınıfı olarak bu büyük tehlikenin karşısında yan yana omuz omuza olma, mücadeleyi büyütmek hepimizin tarihsel görevidir. Baskıyı zulmü kendi iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki bu ülkenin tüm değerlerini üretenler halktan daha büyük bir güç yoktur. Bir kez daha söylüyoruz; bu iktidara artık yeter" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'e 'uyarı' yaptı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği aktarıldı. Bahçeli'ye yanıt veren CHP Lideri Özel ise, "Milletin sesini duy, darbenin karşısında dur" dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Nevruz Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır" diyerek muhalefeti hedef aldı.

ONGUN’DAN SUÇ DUYURUSU

Gözaltında bulunan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gizlilik kararı olan bir soruşturmada görüntülerin servis edildiğini belirtti. Ongun, başta TRT olmak üzere servis edilen görüntüleri paylaşan mecralar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Ongun, açıklamasında, "FETÖ'cü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur" dedi.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkınnda "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

İstanbul’da yapımı süren bazı raylı sistem projeleri İBB yönetiminden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazım Karabekir - Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi.

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SABIRLA BEKLEYECEĞİZ

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok" dedi. Soruşturma hakkında konuşan İmamoğlu, "Şu anda ne yapalım, bunlara sabırla katlanacağız, bekleyeceğiz. Benim için her şeyden önce oğlum değil, önce Türkiye gelir" ifadelerini kullandı.

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FİLLİ OHAL’E DEVAM

İstanbul’da hali hazırda süren eylem ve gösteri yasaklarına yenileri eklendi. İzmir, Ankara ve Manisa’da 5 gün süreyle eylem, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını yasakladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, 19 Mart’tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Öte yandan Şişli Belediyesi’nin “İstanbul’un kalbi Şişli’de atıyor” yazılı anons araçları sabah saatlerinden itibaren Şişli’nin ara sokaklarında Özgür Özel’in yaptığı bir konuşmadan sesle dolaşıyordu. Saat 16.00 sularında araçlar trafik polisleri tarafından bağlandı. Araçlardaki şoförler ise gözaltına alındı.

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İSMAİL SAYMAZ’A EV HAPSİ

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi cezası verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Saymaz’ın savcılıkta ifadesi alındı. Savcılık, Saymaz’ı ‘ev hapsi’ talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik Saymaz hakkında ‘ev hapsi’ cezasına hükmetti. İsmail Saymaz, polis aracılığıyla evine götürüldü.

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53 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan 54 kişinin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolarda 53 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, düzenlenen protestolarda gözaltına alınanlar hakkında ‘2911 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlarından işlem yapıldığını aktardı.