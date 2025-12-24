Halkın zulme karşı sessiz direnişi: Ağrı Dağı Efsanesi

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hikâyesiyle ön plana çıkan oyunlarından “Ağrı Dağı Efsanesi” oyununu Bursa Osmangazi seyircisiyle buluşturuyor.

Yaşar Kemal’in yazdığı Yiğit Sertdemir’in uyarlayıp yönettiği “Ağrı Dağı Efsanesi”, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Osmangazi Belediyesi Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde sahneleniyor.

Mahmut Han’ın kızı Gülbahar ile Ahmet’in aşkını ve halkın zulme karşı sessiz direnişini konu alan oyun, büyük bir prodüksiyonla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Dekorundan müziğine, oyunculuklarından rejisine kadar sezonun iddialı yapımlarından biri olan “Ağrı Dağı Efsanesi”nde geleneksel Anadolu motifleri modern bir koreografiyle harmanlanıyor.