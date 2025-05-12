Halklar 3’üncü Dünya Savaşı gölgesi altında

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo XIV, ilk halka seslenişinde Ukrayna’dan Gazze’ye, Hindistan’dan Pakistan’a kadar tüm çatışmalarda barış çağrısı yaptı. Yeni seçilen Amerikalı Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda yaptığı ilk pazar konuşmasında dünya ülkelerine “Artık savaş olmasın” çağrısında bulundu.

8 Mayıs’ta seçilen Papa, Ukrayna’da kalıcı barış sağlanmasını ve Gazze’de ateşkes ilan edilmesini istedi. Leo, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini de söyledi.

Papa Leo, Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan son ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Tanrı’dan dünyaya bir ‘barış mucizesi’ vermesi için dua ettiğini belirtti.

TÜM SAVAŞLARI TEK TEK SAYDI

Dünyanın şu anda “parça parça yürütülen bir Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunu” yaşadığını söyledi.

Bu ifade daha önce Papa Franciscus tarafından da kullanılmıştı.

Leo, dünyadaki en büyük savaşlara tek tek değindi. Yeni seçilen Papa, “Ukrayna halkının acısını yüreğimde taşıyorum” dedi ve tarafları müzakere masasına davet etti. Papa, “Gerçek, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması gerekiyor” sözleriyle çağrısını yineledi.

Bunun yanında Papa, Gazze savaşının kendisini derinden üzdüğünü söyledi ve “Acilen ateşkes sağlanmalı. İnsani yardım ulaştırılmalı. Hamas’ın elindeki rehineler serbest bırakılmalı” dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında başlayan barış girişimini umut verici bulduğunu da vurguladı. Nükleer silahlara sahip iki ülkenin kalıcı bir anlaşmaya varmasını diledi.

Papa, ‘Dünya’da daha birçok çatışma var, bu çatışmaların hızla sonlanmasını temenni ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.