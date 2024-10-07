Halklar bir kez daha ‘dur’ dedi

Dış Haberler

Hamas’ın 7 Ekim saldırısı sonrası bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail’in Gazze ve Lübnan’da saldırıları giderek şiddetlenirken Ortadoğu savaşa sürükleniyor.

Bölgede büyük yıkıma yol açan ve milyonlarca sivili yerinden eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybederken, gün geçtikçe bilanço daha da ağırlaşıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir yıldır süren saldırılarında can kaybının 41 bin 870’e, yaralı sayısının da 97 bin 166’ya yükseldi.

KUZEYDE KARA SALDIRISI

Lübnan’a yoğun bombardımanı süren İsrail ordusu (IDF), Gazze’nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı. IDF’nin 162. Tümen’e bağlı güçleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na kara saldırısına başladı. Hamas’ın bölgede varlık gösterdiğini öne süren İsrail, bölgeyi kuşattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü açıkladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti için yeni bir “sürgün haritası” yayımlarken saldırılar bölgede yeni bir göç dalgasını tetikledi.

İsrail ordusu Cibaliye'de yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) merkezine “Hamas'ın komuta merkezi” olduğu iddiasıyla saldırdı. Öte yandan IDF’nin Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile camiye saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

‘EN KÖTÜ GECE’

İsrail, savaşı taşıdığı Lübnan’da da saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkent Beyrut’a 23 Eylül’den bu yana en şiddetli saldırılarını düzenleyen IDF, önceki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de 30’dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan medyası saldırıya ilişkin “en kötü gece” yazarken İsrail’in hava saldırıları dün de sürdü.

Hizbullah ise, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, “Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak” denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un önceki gün yaptığı İsrail’e yönelik silah ambargosu çağrısını “utanç verici” olarak nitelendirdi. “İsrail medeniyet düşmanlarına karşı yedi cephede kendini savunuyor” diyen Netanyahu, İsrail’in yanında duran ülkelere teşekkür ederek “Yanımızda olsun olmasınlar bu savaşı kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun sözlerinin “aşırıya kaçtığını” belirten Macron ise “Bunun Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok” dedi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Macron’un “İsrail’in güvenliğine bağlı olduğu” kaydedilerek “İran veya vekil güçlerin İsrail’e saldırmasın durumunda Fransa’yı karşılarında bulacağı” aktarıldı.

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DÜNYA FİLİSTİN İÇİN AYAKTA

İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım savaşının yıldönümünde dünyanın dört bir yanında halklar, Lübnan ve Gazz’deki katliamlara karşı sokaklara indi. ABD'nin başkenti Washington DC'nin yanı sıra New York ve Teksas'ta eylem yapıldı. Eylemciler ABD yönetiminin Tel Aviv’e desteğini protesto ederken İsrail’e silah ambargosu çağrısı yaptı. Avustralya’nın Sydney ve Melbourne şehirlerinde toplanan eylemciler ise Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes için yürüdü. Meksika’nın başkenti Mexico City’de binlerce kişi, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya gelen yüzlerce gösterici ise İsrail’in soykırımına tepki göstererek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Almanya'nın başkenti Berlin’de Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan binlerce kişi, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, “Filistin’e özgürlük” gibi sloganlar attı. Eylemciler, polisin Filistin’e destek gösterine sert müdahalelerini protesto ederek baskıya boyun eğmeyeceklerini aktardı. İtalya’nın başkenti Roma’da da Filistin’e destek eylemlerine yönelik yasağa rağmen toplanan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki eylemciler ABD büyükelçiliğinin önünde toplandı.

İngiltere'de yüz binlerce kişi acil ateşkes çağrısıyla yürüdü.

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SİNVAR KAĞIT VE KALEMLE İLETİŞİM KURUYOR İDDİASI

İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah başta olmak üzere İran destekli direniş ekseninin üst düzey liderlerine karşı başlattığı suikast serisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safuyiddin’in Beyrut’a perşembe günü düzenlenen saldırıda öldürüldüğü iddia edilirken New York Times Gazetesi, bombardımanda İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin de hedef alındığını ileri sürdü.

Kaani, ABD’nin 2020’de Bağdat öldürdüğü Kasım Süleymani’nin yerine bu göreve gelmişti. İsrailli Kanal 12 ise Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından Hamas’ın başına geçen Yahya Sinvar’ın sadece “kağıt ve kalemle” haberleştiğini yazdı. Habere göre Sinvar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Katarlı yetkilileri telefonla aramayı kesti.