Halklar ölürken tek kazanan ABD

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) küresel silah raporuna göre Avrupa, son yıllarda hızla artan savunma harcamalarıyla küresel silah pazarında dikkat çekici bir konuma yükseldi. Avrupa ülkelerinin son beş yılda silah ithalatını yüzde 210 artırdığı ve 2021–2025 döneminde küresel silah ithalatında yüzde 33 pay ile ilk sıraya yerleştiği belirtildi.

Bu durum, 1960’lı yıllardan bu yana ilk kez Avrupa’nın küresel silah ithalatında lider konuma yükselmesi anlamına geliyor.

UKRAYNA SAVAŞI DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Raporda, Avrupa’daki savunma harcamalarındaki artışın başlıca nedenleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve değişen transatlantik güvenlik dengeleri gösterildi. Avrupa ülkeleri bu gelişmelerin ardından savunma yatırımlarını hızlandırırken, küresel silah ithalatındaki paylarını 2021-2025 döneminde yüzde 12’den yüzde 33’e yükseltti.

Uzun yıllar listenin başında yer alan Asya ve Okyanusya ülkeleri yüzde 31 ile ikinci sıraya gerilerken, Ortadoğu ülkeleri yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı.

Verilere göre Avrupa ülkelerinin toplam silah ithalatı, 2021-2025 döneminde 2016-2020 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 210 arttı.

AVRUPA’NIN YÖNÜ YENİDEN ABD’YE DÖNDÜ

SIPRI raporunda, Avrupa’nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak için bir kez daha Atlantik’in ötesine, yani ABD’ye yöneldiği vurgulandı. 2021-2025 döneminde ABD’nin toplam silah ihracatının yüzde 38’i Avrupa ülkelerine yapıldı.

Avrupa Birliği’nin yerli savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik teşviklerine rağmen birçok Avrupa ülkesi, özellikle yüksek teknoloji gerektiren sistemlerde ABD’ye bağımlı olmaya devam etti.

Rapora göre özellikle şu alanlarda ABD sistemleri öncelikli tercih olmayı sürdürüyor: “Savaş uçakları, uzun menzilli hava savunma sistemleri, yüksek teknolojiye dayalı askeri platformlar.”

NATO ÜLKELERİNİN İTHALATI HIZLA ARTTI

SIPRI verileri, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde de ciddi bir artış yaşandığını ortaya koydu. Avrupa’daki 29 NATO üyesinin silah ithalatı yüzde 143 arttı. Bu alımların yüzde 58’i ABD’den gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca bazı ülkelerin ABD ile stratejik ilişkilerini güçlendirmek için bu yolu tercih ettiği ifade edildi.

Örneğin: Romanya ve Polonya, Washington ile askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla ABD silahlarını tercih etti. Almanya ise mevcut Patriot hava savunma sistemleriyle lojistik ve eğitim uyumu sağlamak için ABD menşeli ekipmanlara yöneldi.