Halklar Venezuela Büyükelçiliği'nde buluştu: Onları geri istiyoruz

Etki Can BOLATCAN

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve eşi Cilia Flores'in ABD tarafından kaçırılmasına karşı Türkiye'deki siyasi partiler, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin çağrısıyla bir araya geldi.

Etkinlikte SOL Parti adına konuşan Yusuf Tuna Koç, "Emperyalizm yalnızca Venezuela'ya, Latin Amerika'ya değil. Bizim bölgemize de kan, ölüm ve sömürü taşıyor. Venezuela'daki ABD müdahalesi 12 Eylül'den bugüne Türkiye'de de sürdürülüyor. ABD emperyalizmi Latin Amerika'daki halkları sonsuz sömürüyle tehdit ederken Afganistan'da, Suriye'de yaydığı şeriatçı karanlığı tüm bölgemize dayatıyor" dedi.

MÜCADELEMİZ İNSAN KALMA MÜCADELESİ

Emperyalizmin canavarlığının her yeni gelişmede gün yüzüne çıktığını vurgulayan Koç, "Görüyoruz ki canavar emperyalizm ve işbirlikçileri sosyalizmi deneyimleyen, empeyalizme kafa tutan halklara ölüm ve zulüm taşırken insanlığı da ayaklar altına alıyor. Bu nedenle devrim mücadelesi, emperyalizme karşı mücadele yalnızca sosyalizm mücadelesi değil insan kalma, onurlu kalma mücadelesidir" şeklinde konuştu.

Venezuela halkına dayatılan haydutluğa karşı mücadeleye çağıran Yusuf Tuna Koç sözlerini, "Emperyalizme karşı Bolivarcı devrimin, Venezuela halkının yanındayız" diyerek bitirdi.

"VENEZUELA HALKI TESLİM OLMAYACAK"

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Gençliği adına BirGün'e konuşan Juan Marin, Bugün Ankara'da, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ndeyiz. Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ve Cilia Flores’in alıkonulmasına karşı olduğumuzu ilan etmek için toplandık. Bunun yanı sıra Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıları, gerçekliğimizi ve insani kültürümüzü çok karanlık bir şekilde lanse eden bu saldırıları kınıyoruz. Venezuela halkı bu zorlukların üstesinden geliyor ve gelecek. Venezuela halkı asla teslim olmadı ve asla teslim olmayacaktır; halkımız birlik içinde kalmaya devam edecek ve biz kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi adına konuşan Doğa, "Tarih bize gösteriyor ki, Amerikan emperyalizmi demokrasi götürmek adı altında halkarın iradesini gasp ediyor. Bugün bu saldırı Türkiye'nin NATO üyeliğinden bağımsız düşünülemez. Memleketimizin emperyalist planların parçası haline gelmesine izin vermeyeceğiz. İşgalciler hep kaybeder, direnen Venezuela halkı kazanacak" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından ABD tarafından kaçırılan Maduro ve Flores için "Onları geri istiyoruz" pankartı boyandı.