Halkların safları sıklaştırmaktan başka çaresi yok

Emperyalist saldırganlık, Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya yeni bir boyut kazanırken İzmir TAKSAV’da BirGün yazarı İbrahim Varlı’nın katıldığı “Emperyalist saldırganlık, Latin Amerika ve Ortadoğu” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

SOL Parti İl Sözcüsü Barış İnce’nin sunuşuyla başlayan söyleşide konuşan İbrahim Varlı, Venezuela’dan Suriye’ye, Ukrayna’dan Yemen’e yaşanan kriz, çatışma, emperyalist müdahale ve savaşların birbirinden bağımsız ele alınamayacağını söyledi.

Amerikan hegemonyasının aşınmaya başladığı, Çin gibi güçlerin yükselmeye başladığı iklimde yeni dengelerin oluşmaya başladığını kaydeden Varlı, ABD’nin askeri güçle bu aşınmayı durdurmaya çalıştığını söyledi. Trump’ın 3 Ocak’ta Venezuela’ya saldırarak bu ülke petrolüne konduğunu, emperyalist yayılmacılığını Grönland’ı, Panama Kanalı’nı ele geçirerek sürdürmek istediğini söyleyen Varlı, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirtti. Varlı dünyanın dört bir tarafında yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Ekonomik ve askeri savaşların, müdahalelerin, hegemonya, güç mücadelesinin tırmandığı, ‘yeni bir çağ’ın içerisindeyiz. Dünya büyük bir alt üst oluş içerisinde. Kapitalist-emperyalist sistem krizde, bu kriz de yeni savaşlarla, çatışmalarla ikamet edilmeye çalışılıyor. Egemenler arası paylaşım kavgasında rekabet kızışırken, dünyanın dört bir tarafında eş zamanlı çatışmalar, krizler, savaşlar emperyalizmin krizi aşma stratejisi aynı zamanda. Bu nedenle şaşırtıcı değil. Emperyalist yeniden paylaşım kavgası kızışırken dünyanın dört bir tarafında sokaklar, meydanlar da kaynıyor. Halklar, toplumlar, ezilenler egemenlere karşı seslerini yükseltiyor. Sadece ağustos sonu ekim başına kadar “küresel güney”de, Nepal’den Endonezya’ya, Madagaskar’dan Fas’a pek çok ülkede halklar rejimleri sarstı, bakanların, başkanların malikanelerini, evlerini, saray ve parlamentoları ateşe verdi. Umutsuzluğa kapılmamak gerek. Halklardan, emekçiden, ezilenlerden umut kesilmez.”

SOKAĞIN RENGİNE BAKMALI

Himalayalar’dan İran’a, Güney Amerika’dan Balkanlara ezilen, yok sayılan kitleler canları pahasına sokaklara çıkıp iktidarları sarsarken bu ayaklanmalara jeopolitikçi bir akılla yaklaşılamayacağını vurgulayan Varlı, “İsyan günlerinde her kesim kendi talepleriyle sokaklara çıkar. Bir başkaldırıyı değerlendirirken kitlelerin ne istediğine, taleplerine, kimlerle ittifak yaptığına yani sokağa asıl rengini veren şeye bakmalı” dedi.