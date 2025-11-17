Halkların Zirvesi COP30’a karşı seslendi: “Örgütlü direniş gezegenin tek gerçek umudu”

Brezilya Amazonları’nın kalbi Belém’de bir araya gelen Halkların Zirvesi, COP30 öncesinde dünyanın dört bir yanından 70 bini aşkın yerli halk, köylü, işçi, kadın örgütü, gençlik hareketi, sendika ve ekoloji topluluğunu buluşturdu.

Zirve, aşırı sağın yükselişinden iklim krizine, Filistin’deki soykırımdan ulusötesi şirketlerin dünya çapındaki yağmasına kadar geniş bir başlıkta ortak bir mücadele hattı çizdi.

Açıklamada, “Kapitalist sistem doğayı ve yaşamı yok ediyor; halkların örgütlü direnişi ise gezegenin tek gerçek umududur” denildi.

"SOYKIRIMI REDDEDİYORUZ"

Bildirinin en çarpıcı bölümlerinden biri Filistin’e ayrıldı.

Açıklamada, “Filistin’e karşı gerçekleştirilen soykırımı tamamen reddediyoruz. Cesurca direnen halka ve BDS hareketine dayanışmamızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Aşırı sağın ve emperyalist saldırıların dünya genelinde halkları hedef aldığı belirtilirken, Venezuela’dan Sudan’a, Haiti’den Kongo’ya kadar birçok ülkedeki direnişle dayanışma ilan edildi.

Zirve ayrıca feminist adaletin, bakım emeğinin görünür kılınmasının, yerli halkların toprak haklarının, gıda egemenliğinin ve adil bir enerji dönüşümünün mücadelenin merkezinde olduğunun altını çizdi. “Doğa olmadan yaşam olmaz; etik ve bakım emeği olmadan yaşam olmaz” sözleri dikkat çekti.

"SAHTE ÇÖZÜMLER DEĞİL GERÇEK ÇÖZÜMLER GEREKLİ"

Zirvede iklim krizinin yapısal nedenlerine işaret ederek mevcut çok taraflılık modelinin çöktüğünü, uluslararası konferansların gerçek çözüm üretemediğini vurgulanarak “Sahte çözümler değil, halkların kendi inşa ettiği gerçek çözümler” denilen açıklamada, enerji dönüşümünün dahi bugün sermayenin yeni birikim alanına dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada “Herkes için iyi bir yaşam sunan adil ve demokratik bir dünya inşa etme görevini üstlendik. Çeşitlilik içinde birliğiz. Devletler şirketler tarafından ele geçirilmiştir; kamu mallarının özelleştirilmesi halkın çıkarına değildir” ifadeleri yer aldı.

Halkların Zirvesi, COP30 öncesi dünya halklarına 15 ana başlıkta acil mücadele çağrısı yaptı. Bildiri, iklim krizinin gerçek sorumlularını işaret ederek kapitalist sisteme, ulusötesi şirketlere, emperyalizme, savaş politikalarına ve çevresel ırkçılığa karşı halkların ortak çözümünü ortaya koydu.

Aşağıda açıklamada yer alan temel maddeler şu şekilde sıralandı:

“Bu zorluklar karşısında şunları öneriyoruz:

1- Sahte piyasa çözümleriyle yüzleşmek. Hava, ormanlar, su, toprak, madenler ve enerji kaynakları halkın ortak malı olduğundan özel mülkiyet olarak kalamaz veya başkalarına verilemez.

2- İklim çözümlerinin inşasında halkların katılımını ve liderliğini talep ediyor, atalarımızdan kalma bilgi birikimini dikkate alıyoruz. Kültürlerin ve dünya görüşlerinin çeşitliliği, devletlerin insanlığı ve Doğa Ana'yı etkileyen çoklu krizlere çözümler için referans olarak kabul etmesi gereken atalardan kalma bilgelik ve bilgiyi taşır.

3- Ormanların varlığını güvence altına alanlar yerli halklar ve diğer yerel halk ve toplulukların toprak ve bölgelerinin sınırlandırılmasını ve korunmasını talep ediyoruz. Hükümetlerin sıfır ormansızlaşma politikası uygulamasını, suç teşkil eden orman yakma eylemlerine son vermesini ve iklim krizinden etkilenen ve bozulan alanların ekolojik restorasyonu ve iyileştirilmesi için devlet politikaları benimsemesini talep ediyoruz.

4- Gıda egemenliğini güvence altına almak ve toprak yoğunlaşmasıyla mücadele etmek için halk tarım reformunun uygulanmasını ve tarımsal ekolojinin teşvik edilmesini talep ediyoruz. Halklar, dünyada açlığı ortadan kaldırmak için, işbirliği ve halk kontrolündeki teknik ve teknolojilere erişim temelinde, insanları beslemek için sağlıklı gıda üretmelidir. Bu, iklim kriziyle mücadelede gerçek bir çözümün örneğidir. Topraklar halkların eline geri verilmedikçe iklim adaleti mümkün değildir.

5- Çevresel ırkçılığa karşı mücadeleyi ve çevre politikaları ve çözümlerinin uygulanması yoluyla adil şehirler ve yaşanabilir banliyöler inşa edilmesini talep ediyoruz. Konut, sanitasyon, suya erişim ve kullanım, katı atık arıtımı, ağaçlandırma, araziye erişim ve arazi düzenleme programları doğayla bütünleşmeyi göz önünde bulundurmalıdır. Ücretsiz ve kaliteli toplu taşıma ve toplu taşıma politikalarına yatırım yapılmasını istiyoruz. Bunlar, dünyanın dört bir yanındaki çevre bölgelerdeki iklim kriziyle mücadele için gerçek alternatiflerdir ve iklim adaptasyonu için yeterli fonla birlikte uygulanmalıdır.

6- Kentsel yaşamın metalaşmasını hızlandıran gayrimenkul şirketlerine karşı koymak için şehirlerde iklim politikalarının doğrudan istişare edilmesini, katılımını ve halk tarafından yönetilmesini savunuyoruz. İklim ve enerji geçişinin şehri, ayrımcılığın olmadığı, çeşitliliği kucaklayan bir şehir olmalıdır. Son olarak, iklim finansmanı, hem kırsalda hem de şehirlerde konut sürekliliğini ve nihayetinde garantili arazi ve konuta sahip kişilere ve topluluklara adil tazminat sağlamayı hedefleyen protokollere bağlı olmalıdır.

7- Savaşların ve silahsızlanmanın sona ermesini talep ediyoruz. Savaşlara ve savaş endüstrisine ayrılan tüm mali kaynakların bu dünyanın dönüşümüne yönlendirilmesini. Askeri harcamaların, iklim felaketlerinden etkilenen bölgelerin onarımı ve iyileştirilmesine yönlendirilmesini. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımdan sorumlu tutularak, İsrail'in engellenmesi ve baskı altına alınması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

8- Yıkıcı yatırım projeleri, barajlar, madencilik, fosil yakıt çıkarma ve iklim felaketlerinin insanlara verdiği kayıp ve zararların adil ve eksiksiz bir şekilde tazmin edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, dünya çapında milyonlarca toplumu ve aileyi etkileyen ekonomik ve sosyo-çevresel suçlardan sorumlu olanların yargılanıp cezalandırılmasını talep ediyoruz.

9- Yaşamı yeniden üretme işi görünür kılınmalı, değer verilmeli, olduğu gibi anlaşılmalı -iş- ve toplumun tamamı ve devletle paylaşılmalıdır. BBu çalışma, gezegendeki insan ve insan-dışı yaşamın devamı için hayati önem taşır. Aynı zamanda bakımın bireysel olarak kadınlara yüklenemeyeceğini, ancak kadınların katkılarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini garanti eder: çünkü çalışmamız ekonomiyi ayakta tutar. Feminist adaletin, kadınların özerkliğinin ve tam katılımının olduğu bir dünya istiyoruz.

10- Tüm çalışanların haklarını, insan onuruna yakışır çalışma koşulları, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve sosyal koruma haklarını güvence altına alan adil, egemen ve halkçı bir geçiş talep ediyoruz. Enerjiyi ortak bir fayda olarak görüyor ve yoksulluk ve enerji bağımlılığının üstesinden gelinmesinin savunuculuğunu yapıyoruz. Ne enerji modeli ne de geçişin kendisi dünyadaki hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal edemez.

11- Fosil yakıtların sömürülmesine son verilmesini talep ediyor ve hükümetleri, özellikle Amazon ve gezegendeki yaşam için elzem olan diğer hassas bölgelerde egemenlik, koruma ve onarımı içeren adil, halkçı ve kapsayıcı bir enerji geçişini hedefleyen fosil yakıtların yayılmasının önlenmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmeye çağırıyoruz.

12- Şirketlerin ve en zengin bireylerin kamu finansmanı ve vergilendirilmesi için mücadele ediyoruz. Çevresel bozulmanın ve toplumlara yüklenen kayıpların maliyetleri, bu modelden en çok faydalanan sektörler tarafından ödenmelidir. Bunlara finansal fonlar, bankalar ve tarım işletmeleri, hidroelektrik santralleri, su ürünleri yetiştiriciliği, endüstriyel balıkçılık, enerji ve madencilik sektörlerindeki şirketler dâhildir. Bu aktörler ayrıca, halkın ihtiyaçlarına odaklanan adil bir geçiş için gerekli yatırımları da üstlenmelidir.

13- Uluslararası iklim finansmanının, IMF ve Dünya Bankası gibi Kuzey ve Güney arasındaki eşitsizliği derinleştiren kurumlar aracılığıyla yapılmamasını talep ediyoruz. Adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılandırılmalıdır. Küresel Güney'in halkları ve ülkeleri egemen güçlere borç ödemeye devam etmemelidir. Yüzyıllardır emperyalist, sömürgeci ve ırkçı uygulamalarla, ortak mallara el konularak ve öldürülen ve köleleştirilen milyonlarca insana uygulanan şiddetle biriken sosyo-çevresel borcu ödemeye başlaması gerekenler bu ülkeler ve şirketleridir.

14- Topraklarını savunmak için mücadele eden liderlerimizin, siyasi tutukluların ve ulusal kurtuluş için mücadele eden Filistinli tutsakların kriminalize edilmesini, zulüm görmesini, öldürülmesini ve ortadan kaldırılmasını kınıyoruz. Escazú Anlaşması ve diğer bölgesel düzenlemeler çerçevesinde, küresel iklim gündeminde insan ve sosyo-çevresel hak savunucularının korunmasının genişletilmesini talep ediyoruz. Bir savunucu topraklarını ve doğayı koruduğunda, yalnızca bir bireyi değil, tüm bir halkı korumuş olur ve bu da tüm küresel topluma fayda sağlar.

15- Halkların haklarını, örf ve adet haklarını ve ekosistemlerin bütünlüğünü savunan uluslararası araçların güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. İhlallerden etkilenen toplulukların halklar için hak ve şirketler için kurallar talep eden mücadelelerinin somut gerçekliğine dayanan, insan hakları ve ulusötesi şirketler konusunda yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası araca ihtiyacımız var. Ayrıca, Köylülerin ve Kırsal Alanlarda Çalışan Diğer İnsanların Hakları Bildirgesi'nin (UNDROP) iklim yönetişiminin temel taşlarından biri olması gerektiğini vurguluyoruz. Köylü haklarının tam olarak uygulanması, insanların topraklarına geri dönmesini sağlayarak gıda güvenliklerine, toprak bakımına ve gezegenin soğutulmasına doğrudan katkıda bulunur.”

Halkların Zirvesi’nde yapılan ortak açıklamada son olarak şu ifadeler yer aldı:

“Enternasyonalizmimizi her toprak parçasına kökleştirelim ve her toprak parçasını uluslararası mücadelede bir siper haline getirelim. Daha örgütlü, bağımsız ve birleşik bir şekilde ilerlemenin, farkındalığımızı, gücümüzü ve mücadelemizi artırmanın zamanı geldi. Direnmenin ve kazanmanın yolu budur: Dünyanın bütün halkları, birleşin!”